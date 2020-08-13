老友借車開撞壞還索醫藥費 他煩惱是否為此斷十年交情

你會把新車借給朋友開嗎？一名男子存錢買了台汽車，載十年老友出遊，回程時朋友借來開卻不慎撞壞，自己也掛彩。事後竟然向車主索討醫藥費，讓男子很生氣，思考是否要為了這件事跟朋友絕交。

一名男網友在mobile01論壇發文，他出社會兩年買了一台進口二手汽車，由於是人生第一台車，還保了車體險、第三人險、駕傷險等多重保險。

交車後他和十年好友分享這喜訊，並相約開車到宜蘭去吃甕窯雞。回程時朋友表示手癢想開看看，原PO就借他開了，但朋友開得很快，開到巷子裡時在一個轉彎處被竄出的野貓嚇到，他急煞後擦撞到車頭，自己也撞傷眼角跟鼻樑，原PO只好帶他去醫院掛急診。

朋友看完醫生後，跑來安慰原PO人沒事就好，說該保的保險都有保到吧，那他的醫藥費可以用保險補給他。原PO聽了為之氣結，雖然確實保險都有理賠，但出事後隔年費率會變高，這些他都還沒跟他計較。

原PO最後叫計程車送朋友回家休息，但一直想著朋友跟他索討醫藥費的那句話，已經兩天沒接他電話，煩惱著到底要不要延續這段友誼。

網友表示：「如果是你開車害他受傷賠他合理，但他自撞跟你有何關係？十年好友不過是酒肉朋友罷了」、「當你要出借車，心裡就要有底了」、「這場車禍讓你提早看清這個朋友是件好事」、「你應該在他開口借時就拒絕，好過出事後想辦法收尾」。也有人認為既然是十年老友，有不愉快就要直說，總比突然就這樣失聯來得好。