好市多牛肉標籤有神祕字母「R」？ 內行曝真相

是否曾注意過好市多（Costco）的生鮮肉品，有些標籤品名的最後會加個黑底反白的「R」呢？這個神祕的字母在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」引起網友們討論，而且真有網友給出解答，原來這個「R」是「重新包裝品」的意思。

有位網友到好市多購物時，逛到生鮮肉品區，看見其中一盒美國無骨牛小排的標籤和其他盒有一點不一樣，它在品名的最後面多了一個小小的反黑的「R」。於是網友好奇之下拍照PO上臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，詢問網友「有沒有人知道標籤上面最後反黑的R是什麼意思？」

這則貼文引起網友們熱議，有許多網友「一本正經講幹話」，「R的部分是牛的右邊，像上面那盒就是L」、「有 R (right)是右邊」、「Return的意思，就是別人退貨。Resale再拿出來賣，選我正解。」、「RIP Beef」、「牛的捕獲等級：N/一般、R/稀有、SR/超稀有、SSR/超級稀有」、「限量特別發行版」，一連串歪樓留言引來許多網友朝聖這則貼文。

幸好還是有內行網友知道真相，「R」原來是「Repackage」，也就是「重新包裝」的意思，可能是為擦拭血水、包膜脫落或是破損，才拿回去重新封膜，有網友問過現場服務人員，「他說是可能原包裝有破損（有些人手賤會用手戳出洞來），拿回去重新包裝做的記號」、「是再次包裝的意思，不是回收再賣，有時候商品不小心破包再包一次，通常會出現在有保鮮膜或自家分裝的商品」。

至於有網友懷疑的「退貨品重新販售」，則有網友表示「生鮮只要被退貨就是拿去報廢」，因此不可能有買到別人退貨肉品的情形發生。