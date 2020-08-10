他曝外宿後改變的5習慣 網友指一點：超有感
有些人在就讀大學時就離鄉背井搬到外面居住，而近日就有網友分享自從她從家裡搬出來住後，不知不覺在生活中養成了5個好習慣，貼文一出也引發網友熱議，其中「手洗貼身衣物」更讓網友相當有共鳴。
原po在「Dcard」發文《外宿的五個日常好習慣》，她提到像是回家第一件事情先洗手，原po解釋外面細菌很多，手是最髒的，搬出來住之後會對房間有種「絕不能被外界污染」的心情，所以就養成了先洗手的好習慣，加上疫情期間也讓她更加落實。
再來是「回家不馬上開冷氣」，原po說從小家裡就是屬於一回家就開冷氣的類型，但是搬出來住後知道電費昂貴，爲了省錢就會熬到睡前才開冷氣，還有在外租屋也不像在家那樣的方便，公共空間的衛生也需靠室友共同維持，也讓她改成手洗貼身衣物。另外如「洗完臉用廚房紙巾取代毛巾擦臉」、「每天用大水壺裝滿2000c.c.的水」也都是被原po點名在外生活後才改變的生活習慣。
文章發出後讓不少網友相當有共鳴，特別是手洗內衣褲的部分，「手洗內衣褲真的是住宿舍之後才開始的，共用洗衣機有夠髒」、「發現我從住家裡到外宿都這樣，自己家也不能接受內衣褲一起洗」、「超有感，內衣褲一定手洗，洗衣機超髒」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言