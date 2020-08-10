他曝外宿後改變的5習慣 網友指一點：超有感

由體育署推出面額500元的動滋券，在近兩天開放民眾領取，迄今已有超過百萬人完成領券，8日早上就開放民眾使用，因此就有不少民眾開始到各大體育用品店消費。對此，昨（8）日就有網友在PTT中PO文提到，自己昨天到全台最大體育用品店迪卡儂消費時，才一進到賣場店員就告知他，現在結帳至少要等2小時以上，讓他覺得相當傻眼，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有為了結帳的等2小時的八卦？」

2020-08-09 17:57