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他曝外宿後改變的5習慣 網友指一點：超有感

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享5個外宿後改變的習慣引眾人共鳴。示意圖／ingimage
網友分享5個外宿後改變的習慣引眾人共鳴。示意圖／ingimage

有些人在就讀大學時就離鄉背井搬到外面居住，而近日就有網友分享自從她從家裡搬出來住後，不知不覺在生活中養成了5個好習慣，貼文一出也引發網友熱議，其中「手洗貼身衣物」更讓網友相當有共鳴。

原po在「Dcard」發文《外宿的五個日常好習慣》，她提到像是回家第一件事情先洗手，原po解釋外面細菌很多，手是最髒的，搬出來住之後會對房間有種「絕不能被外界污染」的心情，所以就養成了先洗手的好習慣，加上疫情期間也讓她更加落實。

再來是「回家不馬上開冷氣」，原po說從小家裡就是屬於一回家就開冷氣的類型，但是搬出來住後知道電費昂貴，爲了省錢就會熬到睡前才開冷氣，還有在外租屋也不像在家那樣的方便，公共空間的衛生也需靠室友共同維持，也讓她改成手洗貼身衣物。另外如「洗完臉用廚房紙巾取代毛巾擦臉」、「每天用大水壺裝滿2000c.c.的水」也都是被原po點名在外生活後才改變的生活習慣。

文章發出後讓不少網友相當有共鳴，特別是手洗內衣褲的部分，「手洗內衣褲真的是住宿舍之後才開始的，共用洗衣機有夠髒」、「發現我從住家裡到外宿都這樣，自己家也不能接受內衣褲一起洗」、「超有感，內衣褲一定手洗，洗衣機超髒」。

Dcard 開冷氣 省錢 宿舍

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