客訂外送付錢「1元掉水溝」轉頭就走 路過伯補上貼心舉動

現在外送平台普及度高，讓許多人選擇把外送員當做職業。但有一名女外送員表示，昨天她接了一張單等有點久，結果來取餐的是一名目測約8至10歲的妹妹，付錢時的態度也很差，竟直接用甩的，結果不小心讓1元銅板滾到水溝內，而旁邊陌生阿伯目睹整個過程，上前替外送員抱不平，讓原PO欣慰道「心情頓時好多了」。

原PO於5日在「UberEATS台灣」的臉書社團中發文，表示妹妹讓1元銅板滾到水溝內，一句對不起也沒有，就連接過餐點也是一句謝謝都沒有。原PO也說明「雖然怒火中燒，但想想還是快點去接下一單」。殊不知旁邊阿北目睹一切，便碎念道，「小女孩真沒家教，父母都沒在教，對不起、謝謝都不會」，並貼心表示「來啦！一塊我補給妳，不要貼錢」。

此文一出，便讓許多外送員深有同感，紛紛表示，「我上星期曾在快凌晨2點接到單，等店家做好送到客戶那裡已經2點半了，結果居然叫了兩個很小的小朋友下來拿」、「我也遇到等了非常久，是個七歲左右的小孩出來，努力把生氣壓到沒有」、「我遇過140元的餐點，一個小朋友出來給我130元看著我，我說小朋友少10元喔，他繼續愣著看著我啥都不說」。

但也有許多留言表示，「我遇到的小孩都很可愛欸，看到我都很開心」、「我的孩子都很開心下樓去拿欸，因為他們想快點吃到」。但也有網友說明，這是家庭教育的問題，「父母不教，長大就知」、「可勉勵自己別帶出這種孩子，有些人抱怨歸抱怨，自己帶孩子也是不成材」、「只能說看小孩就能知道教育小孩的人是怎樣」、「其實不用跟孩子計較~該檢討的是懶父母」、「這社會一堆這種只想爽不會教的」。