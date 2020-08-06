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遇臉臭大學生訂餐沒說「謝謝」 遭外送員斥：餐點還我

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照片
外送員示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照片

現因外送平台普及，許多人會因方便性高而選擇訂購外送，但近期有位外送員在網路上分享，自己在送餐時遇到的不愉快經驗。他說明，每天幾乎都會送餐給大學生，也偶爾會遇到態度差、沒禮貌的消費者，但這次卻遇一名大學生讓原PO飆罵「你讀到大學，沒學過禮貌？」

原PO在5日於「爆怨公社發文表示，在抵達送餐地點後，便打電話通知訂餐人可以領取餐點時，該名學生接電話後也不回應就掛斷電話了，但令原PO更傻眼的是，原PO送出餐點時禮貌性的說了聲謝謝，但該名大學生卻直接轉身就走，此舉讓原PO忍不住向他怒斥「過來過來，餐點還我，你讀到大學，沒學過禮貌？東西拿了就走？說謝謝會不會？」但事後卻收到官方客服來信表示，自己服務態度差，讓原PO十分無奈。

此文一出，便收到近百則網友留言回覆，紛紛表示「可以去超商看，這種人一堆」、「辛苦了」、「認真就輸了」、「不要跟智障一般見識，要不然你遲早會中風」、「習慣吧，出社會更多沒禮貌沒品的人，只能說我們也沒辦法要求陌生人有品，但至少自己或自己的下一代要教導成有品有禮貌的人」。

但也有網友持不同看法，「禮貌不是強求的！今天又不是你沒收取費用。謝謝不是應該的！」、「還好，我覺得你真的欠投訴」、「呃…這真的是小事喔！既然要做服務業，應該要把這種事看淡」、「有時候沒說話不代表沒禮貌，有些人不笑就是看起來臉臭，做服務業的有時候對這種事情要神經大條些，不然只會氣死自己」。

大學生 外送員 爆怨公社

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