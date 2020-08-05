吃鍋燒意麵見底發現50元硬幣是賺到？ 網友教「這樣做更賺」

鍋燒意麵是許多南部人的最愛，料多味美一碗就能吃飽，有位高雄女網友點了一碗鍋燒意麵，吃到見底卻發現一枚黃澄澄的50元硬幣。這時候一般人通常抱怨「好噁心」，要投訴黑心店家，要在google、臉書給負評，或默默列入「黑名單」從此不再去，這位網友卻用以超幽默的方式，分享她吃到異物的心情。

原PO在爆怨公社PO文，「耶，一碗鍋燒意麵65元，裡面撈到50元，等於這碗只要15元欸！」超正向思考又歡樂的貼文，不到一天時間，吸引近3萬網友按讚熱烈留言。

網友讚賞原PO的樂觀態度，「賺到了」、「真的是正向思考」、「這就是告訴我們東西要吃完」、「本店回饋金在碗裡，請小心用膳。」、「這種加料我可以」、「期許下一碗吃到五克拉鑽戒」、「這比半隻蟑螂還讓人感到欣慰」。也有人就事論事「可是你吃了很多細菌」、「好複雜的心情」、「然後烙賽看健保花150」。

還有網友提出「這樣更賺」的處理方式，「先把50收起來，丟個5元進去，再跑回去跟老闆換一碗…」。也有人笑說「輸了，我當初肉燥飯才吃到5元」、「老闆洗錢被你發現了」。