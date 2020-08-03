她控澎湖民宿惡意調漲 老闆回應：因安心補助方案 通俗作法

出遊最怕踩到雷，網友在「澎湖自由行～旅遊諮詢」上抱怨住宿經驗，她表示民宿老闆在住宿前一週調整房價，還調整退房時間、取消早餐及接送服務，她崩潰喊「天真的我以為遇到好人，澎湖很美很好玩，但是民宿真的要慎選」。對此民宿老闆回應「我承認我的作法有失商確。但是通俗作法是這樣」。

原Po表示，她本來打算用訂房網預定民宿，打電話向民宿老闆娘詢問細節時，老闆娘熱情的讓她訂雙人加大房只要1800元，還包含早餐跟機場接送，原Po表示「我心想老闆娘人也太好了吧⋯⋯這時我數度詢問需要付多少訂金，老闆娘一直說不用先付，『我們都是互信原則』」，沒想到一切是惡夢的開始。

原Po解釋，「天真的我以為遇到好人，連忙揪朋友一起來玩」，而在出發前八天，老闆娘以原Po要使用「旅遊補助」為由調整價格，雙人1800元變2400元、三人2300元變2800元，原Po生氣地表示「當初，我有再三確認是可以用1800元折1000元才跟她訂房的，在我抗議下，她勉強答應可以用原房價入住，但是沒早餐沒接送，並且調整退房時間11:00變10:00」。

原Po表示，業者取消接送服務，讓他們歷經千辛萬苦才到民宿，而到了民宿後，業者態度非常差，「老闆娘竟然拿著鑰匙去開我們房間，已經租給我們了，怎麼可以開我們房間？旅行最後一天退房後，她也是突然告知我們只能放行李到15:00」，原Po無奈的說「澎湖很美很好玩，但是民宿真的要慎選，我是喜歡規劃的人，討厭這種反覆不定，說話不算話的人」。

對此，業者在臉書上發文回應，「我們雙方之間的爭議，是因為後來政府安心補助方案，我有提過是以原價扣除，這點我承認我的作法有失商確。但是通俗作法是這樣。你可以說我無知，但不能說我貪婪。」針對開房門，業者解釋是為了換垃圾袋才進房間，且三天都有提供早餐，業者表示「因為一時不察，照成紛紛擾擾深感抱歉。希望各位就此息怒，還給民宿一個寧靜的空間。」

網友看完也回應「安心補助是政府鼓勵民眾出遊，但很多旅宿業都提高房價再扣，補助的1000跑到那裡呢？大家又不是白癡」、「看到通俗做法這四個字就......」、「有些業者就是吃相太難看」、「辛苦了，出去玩還要這樣受氣，這種業者真的很不OK」。