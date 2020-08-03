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參加安心旅遊補助卻哄抬房價 觀光局：得取消資格

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
政府宣布防疫解封後，國旅大爆發，周末假期國內各景點湧入大批民眾。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
政府宣布防疫解封後，國旅大爆發，周末假期國內各景點湧入大批民眾。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

暑假國旅大爆發，近日有民眾反映澎湖民宿參加安心旅遊，卻惡意調漲房價，交通部觀光局表示，7月1日活動開跑時即函請各縣市政府向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者房價進行蒐集查察，以維護旅客權益。

觀光局表示，若確有哄抬房價情形，縣市政府得取消其補助資格，或續依消費者保護法規定辦理，以免影響業者形象及活動規劃用意。

關於澎湖民宿調漲房價一事，觀光局已函請澎湖縣政府依相關法規查處，並加強查核轄內旅宿業者請領補助相關情形。

觀光局表示，針對參與安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動的旅宿業者，觀光局在活動要點規定、QA及相關場合屢次強調：業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，以避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願。

因此，若真有如民眾投訴、確有哄抬房價的情形，地方縣市政府得取消其補助資格，或續依消費者保護法規定辦理。

觀光局表示，原則尊重旅宿業者經營模式及市場供需考量，而有淡旺季價格差異，但不得僅因國旅補助即抬高價格，政府辦理國旅補助活動係為扶植國內觀光產業，產業與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

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