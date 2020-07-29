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第四台客服爆常遇的奧客行為 網笑：連劇本都不會換

聯合新聞網 / 綜合報導
客服人員指出奧客常出現的行為，笑「劇本都不變」。示意圖。圖片來源／ingimage
客服人員指出奧客常出現的行為，笑「劇本都不變」。示意圖。圖片來源／ingimage

從事服務業會遇到來自四面八方的客人，偶爾還有要求很多或是稱自己人脈廣大的奧客，讓服務業的從業人員總得小心應對，而近日就有名在第四台工作的客服人員分享他在工作中常遇到的奧客劇本，也引發許多網友討論。

有位第四台客服在「Dcard」發文列出3點他在工作上會遇到的奧客，像是曾經有人因為超過一個月未繳費所以第四台被斷線，便打電話要求再延後幾天，不過當原po委婉拒絕後竟被對方咆哮「小姐我認識你們公司副總！還有某董事也是我朋友，妳們某部的經理也跟我很好」，另外也有客人簽約時不看合約內容，事後想毀約不成就嗆「誰簽名會看合約啊！妳會看嗎？」，還有人稱有繳費卻因系統沒入帳被斷線，之後也提不出證據便對客服放狠話威脅、張口咒罵，最後硬的不行改實施苦肉計對著他哽咽落淚，讓原po超傻眼。

原po表示，「原本我以為會打電話來的都是平民老百姓，之後才發現當初我是多麼天真」，甚至說久了之後還發現客人的劇本都不會更新，永遠是「總裁很熟」、「我是某立委助理」、「我認識市長，我在媒體圈也有人脈」等台詞，讓他直言「剛開始聽到還會難過的想為什麼要這麼兇，久了以後就變成『啊不行，要忍住不能笑』，想凹折扣還敢大聲啊」。

文章發出後網友表示，「台灣真滴一堆刁民」、「台灣人都在比誰大聲誰大尾」、「為了看個電視可以搞這麼多把戲也是挺厲害的」，也有人突破盲點說「請打電話去給你認識的大人物，不要煩客服」，還有同樣是做客服的網友感同身受的說，「身為同樣第四台電話客服表示真的各種奇葩」、「我也是做電信客服的，每天都聽那些台詞都聽的好膩」。

電話客服 奧客

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