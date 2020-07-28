小擦撞沒事怪路人雞婆報警 網一面倒：他救了你

台灣有「機車王國」的稱號，密集度堪稱世界第一，機車幾乎已經成為台灣人不可或缺的代步工具之一，根據交通部統計，截自今年6月，機車數量已經到達1402萬3314輛，足足比汽車多出587多萬輛，而台北橋「機車瀑布」更是入選2018年《國家地理雜誌》年度攝影比賽。

因為地狹人稠、汽機車密集的因素，台灣每天都會發生大大小小的車禍，要是碰到車禍的時候該怎麼辦呢？一名網友在臉書社團《爆怨公社》Po文，騎機車與78歲婦人發生小擦撞，婦人雖然倒地但覺得自己沒事，原Po想說帶婦人去醫院檢查就好，正當兩人準備騎走時，一名護士跑來說不能走已經幫忙報案了，讓原Po忍不住抱怨「不知道這位檢舉達人是好心見義勇為，或是社會有病，浪費國家社會資源，害得我們兩人被中午大太陽曬到頭暈」。

不過文章一出後網友一面倒的說是這名護士救了原Po，「有報警比較保險不然阿婆孝順的兒子女兒不會放過你」、「你差點肇事逃逸你知道嗎？」、「你應該揪感心才對，她幫你省下刑事糾紛」、「那個阿桑回去如果怎樣了，你賠到脫褲也賠不完」、「護士真的是好心被雷親」、「不論誰對誰錯，先報警就對了」。

根據刑法第185-4條顯示：「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」以及道路交通管理處罰條例第62條第1項：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000千元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」所以在發生車禍時，無論有無受傷，建議報警留個紀錄以自保。