眾人手機大響！電梯門關上瞬間收到地震簡訊 網：簡直絕望

台灣位於太平洋地震帶上，所以地震活動相當頻繁，有鑒於此，當中央氣象局偵測到有感或較大地震發生時，會透過大眾傳播媒體及手機簡訊通知震央位置、深度、規模等資訊，好讓防救災單位與一般民眾儘早獲知地震消息。

7月26日晚間8時52分在東部海域發生規模6.1的地震，最大震度花蓮4級，全台都有感，不少人在第一時間收到地震警報簡訊。有網友在Dcard上分享，當時在48樓的電梯裡門正好關上，整台電梯內的人手機同時響起，場面有點壯觀，不過不看還好，一看是地震速報，他形容自己心情「簡直絕望！」收到簡訊後五秒過後電梯隨即搖了起來，「我們除了禱告...就是尖叫，有點像死亡倒數」原Po說雖然地震速報很厲害，可以在地震前五秒通知，但人已在電梯裡，身不由己。

許多網友看到這篇Po文，很有感地分享自己「畢生難忘」的經驗，「地震預報時我在貓空纜車最高點，警報響起時，纜車就停了，開始地震，我跟男友望著對方，車廂鴉雀無聲，只有背景音樂還放著high...」、「開始搖的時候我全身上下都是沐浴乳」、「上次在綠島潛水潛到一半在海裡遇到地震，人生經歷get」、「地震當下我在看屍速列車，而且還在正精彩的片段，我還以為我買的是4DX」、「剛好搭捷運用耳機聽音樂，那警報聲耳朵快聾了！」

不過也有不少網友表示，完全沒收到警報簡訊，「被國家邊緣欸，兩隻手機，一台蘋果，一台安卓，都沒收到警報」、「沒收到地震警報但我家晃很大」、「每次測試都會收到，真正發生時候又沒有警報」，還有人幽默的表示，「更絕望的是所有人都有警報通知，就你沒有」。但有網友留言「沒收到代表該地區未達發報標準，並不是地震就會統一發報，不要搞混了」，排除沒收到預警簡訊的疑慮。

根據氣象局統計，台灣每年平均測得約3.4萬多次地震，其中每個月大約有50起「顯著有感」或「小區域有感」地震。而當發生地震時，可立即趴下找掩護，或是躲在桌下、牆角，保護頭部避免受傷，千萬不可以搭電梯，以免電源被切斷而受困在電梯中。