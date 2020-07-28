老翁闖紅燈遭撞送醫不治 家屬怪騎士「為什麼不閃」網罵翻

本月23日凌晨，19歲男騎士撞上90歲闖紅燈的老翁，老翁送醫不治，讓家屬悲痛萬分。家屬在「爆料公社」寫下心情卻被網友罵翻，家屬指責「唉！我外公闖了紅燈確實不對！但是無法理解，為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台（19歲男騎士）卻硬生生的撞了上去？」，網友看了替騎士打抱不平，紛紛表示「家屬沒有責任嗎？放任一個老人闖紅燈」。

原Po是老翁的外孫女，她發文表示，當天半夜得知外公確認死亡的消息，那感覺非常心痛，她解釋「原本下個月我們家要幫外公過父親節的，而且，外公本來打算自己買房子，最後看到喜歡的，本來還計畫這個月簽約的，但現在已經沒辦法完成外公心願了…只剩下滿滿的遺物，跟血跡的衣服… 真的非常突然。」

原Po認為「唉！我外公闖了紅燈確實不對！（真的很抱歉）但是無法理解，為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台（19歲男騎士）卻硬生生的撞了上去？」，她指責男騎士超速且未注意前方路況，行使路口沒減速等，原Po表示「對於這些錯誤，真的很難釋懷」。當天下午男騎士與媽媽準備奠儀和禮物上門道歉。

原Po表示她們家經濟上比較有困難，因此希望對方能提供安葬費，原Po說「對方家屬也是表明他們是單親家庭，經濟上也很困難， 但……已經撞死人了，連安葬費都沒辦法負責出？說籌到慰問金2萬，事後還在電話說『已經有賠強制險的200萬就很足夠了吧！」對於對方家屬的回應，原Po無法接受，她認為「一條人命被這樣對待？」。

網友看完回應「都有錢要去買房，沒錢出喪葬費，到底錯的是誰？」、「闖紅燈不對在先，還要去怪別人？這種指責真的是很荒謬」、「只能說，這騎士真倒楣，年紀輕輕，莫名的就背上一條命過一輩子」、「你們怎麼能放任一個老人自行過馬路，沒人陪同！先檢討自己吧」、「誰也不願意發生事故，但是遵守交通規則，確實可以避免發生危險」。