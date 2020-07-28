快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁闖紅燈遭撞送醫不治 家屬怪騎士「為什麼不閃」網罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
兩次撞擊導致夏翁頭部受撕裂傷、不斷出血，現場留下血跡。記者李隆揆／攝影
兩次撞擊導致夏翁頭部受撕裂傷、不斷出血，現場留下血跡。記者李隆揆／攝影

本月23日凌晨，19歲男騎士撞上90歲闖紅燈的老翁，老翁送醫不治，讓家屬悲痛萬分。家屬在「爆料公社」寫下心情卻被網友罵翻，家屬指責「唉！我外公闖了紅燈確實不對！但是無法理解，為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台（19歲男騎士）卻硬生生的撞了上去？」，網友看了替騎士打抱不平，紛紛表示「家屬沒有責任嗎？放任一個老人闖紅燈」。

原Po是老翁的外孫女，她發文表示，當天半夜得知外公確認死亡的消息，那感覺非常心痛，她解釋「原本下個月我們家要幫外公過父親節的，而且，外公本來打算自己買房子，最後看到喜歡的，本來還計畫這個月簽約的，但現在已經沒辦法完成外公心願了…只剩下滿滿的遺物，跟血跡的衣服… 真的非常突然。」

原Po認為「唉！我外公闖了紅燈確實不對！（真的很抱歉）但是無法理解，為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台（19歲男騎士）卻硬生生的撞了上去？」，她指責男騎士超速且未注意前方路況，行使路口沒減速等，原Po表示「對於這些錯誤，真的很難釋懷」。當天下午男騎士與媽媽準備奠儀和禮物上門道歉。

原Po表示她們家經濟上比較有困難，因此希望對方能提供安葬費，原Po說「對方家屬也是表明他們是單親家庭，經濟上也很困難， 但……已經撞死人了，連安葬費都沒辦法負責出？說籌到慰問金2萬，事後還在電話說『已經有賠強制險的200萬就很足夠了吧！」對於對方家屬的回應，原Po無法接受，她認為「一條人命被這樣對待？」。

網友看完回應「都有錢要去買房，沒錢出喪葬費，到底錯的是誰？」、「闖紅燈不對在先，還要去怪別人？這種指責真的是很荒謬」、「只能說，這騎士真倒楣，年紀輕輕，莫名的就背上一條命過一輩子」、「你們怎麼能放任一個老人自行過馬路，沒人陪同！先檢討自己吧」、「誰也不願意發生事故，但是遵守交通規則，確實可以避免發生危險」。

老翁 車禍 爆料公社

延伸閱讀

19歲騎士撞91歲老翁 2次撞擊他彈飛對向車道傷重不治

火車坐票被占他好意提醒 對方高傲態度回應令人傻眼

婦人提款頻失敗！他偷瞄一眼被罵爆 下秒「戳破盲點」網笑瘋

台灣哪些特徵看起來很落後？ 網友指出2缺點

相關新聞

老翁闖紅燈遭撞送醫不治 家屬怪騎士「為什麼不閃」網罵翻

本月23日凌晨，19歲男騎士撞上90歲闖紅燈的老翁，老翁送醫不治，讓家屬悲痛萬分。家屬在「爆料公社」寫下心情卻被網友罵翻，家屬指責「唉！我外公闖了紅燈確實不對！但是無法理解，為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台（19歲男騎士）卻硬生生的撞了上去？」，網友看了替騎士打抱不平，紛紛表示「家屬沒有責任嗎？放任一個老人闖紅燈」。

台灣哪些特徵看起來很落後？ 網友指出2缺點

台灣擁有良好的醫療公衛體系和治安環境，被讚是先進國家，不過引發網友好奇那「台灣有哪些地方像落後國家」，文章一出許多網友紛紛指出「交通」及「市容」兩問題是很大的敗筆。

婦人提款頻失敗！他偷瞄一眼被罵爆 下秒「戳破盲點」網笑瘋

現代人的皮夾中有多張卡片，像是健保卡、信用卡、提款卡、悠遊卡，一不注意容易不小心拿錯或混淆。日前有網友在超商發現一名婦人瘋狂按提款機密碼，可是機台卻沒有反應，於是他好奇探頭查看，怎料婦人竟發飆開罵，下秒原PO不慌不忙的「吐出一席話」，讓對方尷尬到滿臉脹紅。

火車坐票被占他好意提醒 對方高傲態度回應令人傻眼

搭火車發現自己坐錯位子時是相當尷尬，不過卻有網友生氣發文提到，一位民眾誤坐座位卻在他善意提醒後，竟一動也不動瞪大雙眼看著他沒有任何表示，讓原po當下超傻眼直言「對方態度相當高傲」，而貼文發出也引發網友討論。

吃水餃多加幾匙辣⋯店家嗆「要加價」！他曝：店內根本沒標示

加醬要加價？網友至嘉義一家水餃店消費，喜歡吃辣的他在水餃內加了約4、5匙的辣油，店家竟跟他說「加那麼多醬料要加錢，醬料要10元」，態度囂張跋扈。對此網友傻眼，直言「要加錢可以啊，先標示不會嗎？」、「不吃辣的可以退錢嗎？」、「有公告嗎？店裡挖鼻屎要不要加錢」。

2歲男童陪髮型師媽媽上班 竟被店長帶入房狂打

別人的孩子開罪你了嗎？台灣新竹一名媽媽帶住2歲兒子上班，她工作期間，男店長將她兒子帶入員工休息室，看似只是幫同事照顧孩子。但店長鎖門後突然暴打男童，不單摔他到牆角上，又把他抱起大力掌摑、用手敲他的頭等，其間疑似小孩發出哭鬧聲音，店長用手掩住他的嘴避免有人發現。有網民將事件上載到fb群組揭發，當地警方稱正追查案件，會追究涉事店長的刑事責任。

網問5年能存到100萬嗎？ 公職男分享經歷：2年內辦到

你不理財，才不理你！近日網友在「Dcard」上討論要花多少時間才能存到一百萬。一名網友分析自己的收入，認為他必須花五年時間才能存到第一桶金，不過也有其他網友分享，他花1年11個月就存到百萬元，也有網友認為「學投資真的很重要」。

《半澤直樹2》出現我國國旗 第二集連同全球國旗一起「消失」

由堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》上周開播，第一集除了獲得高收視率引發話題，當中一幕全球股價指數地圖出現我國國旗也引發熱議。但觀眾發現，昨天播出的第二集，地圖上所有國家的國旗都消失了。 《半澤直樹

大陸人認為台灣是18線城市？網友指關鍵在一流城市的評判標準

一流進步的城市該有怎樣的面貌？有中國大陸網友在社群網站上批評台灣是落後城市，台灣網友則認為台北缺乏大陸認定一流城市的要素，才會有這樣的誤解。 一名網友在PTT發文，他表示大陸的朋友傳給一則在微博

炸蝦為什麼是吃到飽中的霸主？ 網揭真相：平常不容易吃到

台灣人愛吃各種餐廳或是飯店的自助餐（Buffet），每次只要推出優惠就會有大批民眾瘋狂排隊搶購，然而自助餐的菜色百百種，每個人都會有自己固定愛吃的「那一味」。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他觀察許多人去吃吃到飽的自助餐，第一件事一定就是「排炸蝦」，甚至夾到盤子堆成山，於是他就好奇的詢問廣大網友「炸蝦是怎麼成為吃到飽中的霸主的？」

台灣為何難取代香港成亞太金融中心？ 網揭6大差異引共鳴

香港是亞洲重要的國際金融及商業中心，不過中國人大常委會日前表決通過《港版國安法》，並於7月1日生效，使得香港的國際地位開始動搖，不少外資企業和投資者萌生出走念頭，對此有網友好奇「台灣為何取代不了香港」，並列出自己認為的6大因素，貼文引發眾人熱議。

賣咖啡穩賺暴利？ 內行網友曝：撐不過三年的很多

許多人早上都必須喝一杯咖啡提神，有些咖啡愛好者甚至一天必須喝好幾杯。有網友近期發文，提問「大家會覺得咖啡是暴利嗎」，他指出撇開電租、人事、器材等投資成本，生豆和熟豆價差大，外面咖啡店的手沖咖啡和拿鐵一杯都要價100至200元，成本低獲利多，不過貼文一出後，有內行網友分析表示撐不過三年的咖啡店仍然很多。

熱門新聞

國境之南街頭直擊一群辣妹只穿比基尼騎車 美背一覽無遺

冷氣一開就不關 他精算一個月電費「竟只要六百元」

2歲男童陪髮型師媽媽上班 竟被店長帶入房狂打

《半澤直樹2》出現我國國旗 第二集連同全球國旗一起「消失」

婦人提款頻失敗！他偷瞄一眼被罵爆 下秒「戳破盲點」網笑瘋

吃熱炒點哪一道最內行？「答案超意外」能看出店家水準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。