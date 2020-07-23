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19歲騎士撞91歲老翁 2次撞擊他彈飛對向車道傷重不治
91歲夏姓老翁今晨0時許行經台北市青年公園旁路口，遭19歲趙姓男子騎乘機車撞倒，致頭部重創、送醫不治；雖趙男是綠燈直行，閃避不及肇事，警詢後仍依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，趙男當時與女友分別騎乘機車沿萬華區青年路北往南方向行駛，行經西藏路125巷口時，忽然發現夏翁自青年公園一側正要橫跨馬路；騎在前方的趙男女友見狀急剎閃過，跟在後方的趙男卻閃避不及，迎頭撞上夏翁。
夏翁挨撞後被彈至空中，墜落時再度撞上趙男右肩，噴飛至對向車道上，兩次撞擊導致夏翁頭部受撕裂傷、不斷出血，全身手腳也受擦挫傷，趙男也因此受擦挫傷。
目擊者說，當時一名下班護士經過，碰上事故，立刻上前急救夏翁並報警求助。救護人員獲報到場後，第一時間將夏翁送至台大醫院搶救，但仍回天乏術，於凌晨2時許宣告不治。
趙男供稱，當時他和女友要騎車返家，時速僅40公里，發現夏翁身影已閃避不及，才不慎撞到人；夏翁家屬聞訊趕赴醫院後，則向警方表示，夏翁平時獨居，家人會抽空探視他，但不清楚夏翁為何深夜未歸，不幸發生意外。
警方表示，趙男酒測值為0，經初步調閱現場監視器畫面，雖夏翁行走在斑馬線上，但確認趙男是綠燈直行車輛，至於有無超速等，詳細肇事責任已送交相關單位進一步鑑定，全案詢後依過失致死罪嫌將趙男送辦。
轄區萬華分局警方提醒，民眾駕車行經路口應遵守號誌指示並減速通行，以保持防禦駕駛空間；另外要呼籲行人，在通過交岔路口、穿越馬路時，應行走在行人穿越道上並遵守交通號誌，先觀察道路左右有無來車後再起步通行；交通安全不是口號，種種細節必須從你我做起。
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