住「台北年收入200萬」是什麼感覺？網曝真實心聲

錢對人來說可能不是最重要的，但卻是生活不能或缺的東西，不少人目標是存錢買車買房，但是礙於薪水低、物價高，這些夢想總是感覺很遙遠，有網友就好奇，如果不買房子、單純租房，在台北年薪200萬以上「是什麼感覺」，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發文寫道，如果不考慮買房子的話，單純用租房的，年薪200萬除以12個月下來，每個月月收16.6萬，一個月有16萬可以花，假設基本吃住花3萬元，還有13萬的餘額，很想知道年薪兩百萬以上是什麼樣子的感覺。

其他網友看完也表示「說真的沒什麼特別感覺 ，就是多點錢可以投資」、「當你收入超過一個界限了之後，增加的錢對你的生活品質和自我感覺就不會有太大的差異。」、「真的是沒啥感覺，依舊要工作、開會、吃飯」、「真的 在台灣最好當地主 受薪階層都一樣可憐」、「沒什麼差，買東西不用看價錢吧」。

不過日前也有人調查，如果可以選擇，希望可以住在台灣哪個縣市，大部分人的表示如果經濟許可，扣掉房租的話「絕對是台北」，因為有一大堆品牌、百貨公司可以逛，一到節日節慶活動更是少不了，而且外送平台店家非常多元，大眾運輸還有捷運可以搭，也有許多美食。