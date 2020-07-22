住在哪個縣市最爽？台北不意外一面倒 卻有個致命缺點

如果可以選擇，你會希望住在台灣哪個縣市？有網友在PTT上詢問 ，若是以經濟條件許可的情況下，應該要「住在哪個縣市最爽」？他補充說明所謂的經濟條件許可，大概是不愁吃穿，發薪日偶爾可以吃個大餐的等級。下方留言可說是一面倒狂推台北，網友認為若是扣掉房租絕對是台北。

原po首先舉例在台北有一大堆品牌、百貨公司可以逛，一到節日節慶活動更是少不了。而且外送平台店家非常多元，24小時不愁找不到東西吃。大眾運輸部分有捷運可搭乘，若是要跑趴玩樂可以省下不少交通費。

然而高機能伴隨而來的即是不便宜的房租，「稍微看一下都是一萬以上的」，若是稍微要求品質，一房房型都直逼2萬元。原po表示在鄉下地方一萬出頭輕鬆搞定，若是把預算拉到20K甚至已經可以租到透天等級，和台北差異可說相當懸殊。

留言幾乎一面倒認為「住台北最爽」，工作薪資比其他縣市高，機會也更多，放假都往宜蘭花東後花園擠。直言「扣掉房租後肯定是台北」、「台北以外都是鄉下人」。其他縣市還有「新竹~去吹吹風享受頭痛的感覺」、「嘉義雞肉飯跟魚頭吃爽爽」、「基隆鼎邊銼真的好吃」