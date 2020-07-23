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他號召評選全台最美建築物 網友驚呼：竟少了它

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北著名地標，中正紀念堂與兩廳院。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
圖為台北著名地標，中正紀念堂與兩廳院。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣各地有許多獨特建築，每逢假日總是吸引許多打卡拍照人潮。有網友在PTT發文，他表示若要向外國人介紹全台灣最漂亮的建築物時，心中首選會是哪一棟？

一名網友在PTT「八卦板」以「台灣最漂亮建築物？」PO文，他提問當外國人詢問全台灣最漂亮的建築物是哪棟時，鄉民們的心中首選會是誰？原PO還舉出下列8個例子供鄉民參考：

1.台中國家歌劇院

2.台北101

3.台中林酒店

4.台中市政府 台中市議會

5.衛武營國家藝術中心

6.中正紀念堂

7.圓山大飯店

8.總統府

貼文曝光後網友紛紛回應「竟然沒有奇美博物館」、「如果要在建築史知名的話應該路思義教堂吧」、「台南的奇美博物館、台灣文學館、林百貨、寶美樓」、「監察院滿美的呀」、「兩廳院那種建築還是比較能讓外國人震撼」。

對於遭人納悶沒被原PO選中的奇美博物館，有另一派網友表示「奇美博物館不就美國國會大廈那種新古典主義建築嗎」、「不愛奇美博物館的古典希臘建築」；此外，相較知名建築物，有人表示「台灣鄉下很多建築其實蓋得很美，像是清境的老英格蘭、瑞穗的春天酒店」。

引起眾多網友爭論的全台最美建築，其中由日本建築師伊東豊雄設計的台中歌劇院，甚至讓Discovery團隊耗時8年拍攝，原因就在台中歌劇院是由58面曲牆為結構主體支撐的建築，違反以往的工程法則，技術難度之高連曾設計過雪梨歌劇院、台北101的團隊也認為「建不起來」，綜合上述幾點台中歌劇院可說是「台灣之光」。

PTT 奇美博物館 建築 台中歌劇院

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