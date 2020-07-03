「台灣之光」建築？網狂點名三例 第一名連Discovery都來拍

台灣建築風格非常多元，不但有殖民時期遺留下來的建築，近代更有許多風格前衛、工程龐雜，且需高難度技術的建築物。但是又有哪些建築有資格被稱做「台灣之光」呢？有網友在PTT上發問，引發一陣討論，更有網友透露「台中歌劇院」連Discovery都耗時8年來拍。

網友表示，雖然建築的美醜很主觀，「有的很奇，有的很簡約，有的看不出個所以然」，但是台灣這麼多知名建築中，「有什麼建築物，可以稱的上是台灣之光嗎 ？海放國際也不會輸的」。

此文引起網友熱烈討論，「總統府」、「中正紀念堂與東海路思義教堂」、「101」、「中正紀念堂兩廳院、圓山飯店」、「當然是那些古蹟寺廟啊，閩南風格很獨樹一格」、「衛武營那個不錯吧」。其中「101」、「東海教堂」、「中正紀念堂和兩廳院」都有許多網友點名。

不過呼聲最高的還是「台中歌劇院」，「台中歌劇院，全球第一座曲面建築」、「Discovery都來拍建築奇觀」、「台中歌劇院啊，為了蓋那美聲涵洞有一些突破性的建造技術」、「建築技術難度最高的還是台中歌劇院」。

台中歌劇院是「世界第一龐大的曲面建築」，由日本建築師伊東豊雄設計，台中歌劇院的技術難度極高，是由58面曲牆為結構主體支撐的建築，違反以往的工程法則，就連曾設計過雪梨歌劇院及臺北101的頂尖團隊也認為「建不起來」，最後耗時五年終於建成。而這項建築奇觀，連Discovery團隊都耗時8年時間，深入現場紀錄。