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扯！服飾店試穿衣服被二度開門簾 沒道歉還說「我包在裡面」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在試衣間試穿衣服時被二度拉開門簾。 示意圖／ingimage
有網友在試衣間試穿衣服時被二度拉開門簾。 示意圖／ingimage

在服裝店試穿衣服時，最怕遇到沒有門，只有門簾且還沒有鉤子的試衣間，總會擔心衣服脫到一半時，門簾不小心被人拉開。而就有網友這麼衰，遇到這種試衣間，且門簾還二度被人拉開。

網友在Dcard上表示，日前在台北市鬧區逛一間服飾店，試衣間只有門簾，且還沒有鉤子，一般人從外面輕易就能拉開。她就正好這麼衰，被人拉開門簾，且還被拉開兩次。第一次還能當作對方不小心，沒想到過幾秒換對方朋友走過來「拉第二次」。

原PO傻眼直接說，「呃不是啦，妳們已經第二次了」。沒想到對方理直氣壯地說「我朋友包包在裡面呀！」原來是三人輪流用同一間試衣間，所以大家都把包包放在裡面，才會造成這波拉門簾鬧劇。不過原PO認為，「看到門簾拉起來代表有人是常識吧？」越想越氣才上來PO文。

網友見此也紛紛表示太沒禮貌，「唉，有時候真的覺得嘴巴是在裝飾嗎，問一下裡面有沒有人感覺很難……」、「沒家教，沒禮貌，超傻眼呀，說個抱歉這麼難？」、「我以為不管是廁所、試衣間等等公共場所的各種間都應該要敲門，簾子就敲敲簾子或開口詢問」。

也有網友分享自己的聰明做法，「如果是簾子的話，換衣服的時候我都會故意把鞋子的一半放到外面，讓外面的人知道裡面有人」。還有網友建議，「其實大家應該都要避免更衣室裡面還留著上一位的東西就使用更衣室，若被誣賴東西不見是很麻煩的！」

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