國旅夯！台灣世界級景點有哪些？網狂推1仙境：絕對夠格

受新冠肺炎疫情影響無法飛出國，國內旅遊大爆發，國人趁著休假報復性出遊，離島像是澎湖遊客塞爆，各景點滿滿都是人、蘭嶼更因遊客太多近月已跳電三次。有網友因此好奇「台灣可以稱上世界級景點有哪些？」

一名網友在PTT八卦版發文，表示疫情初期時，去冰島玩了半個月看到好多世界級景點，像是斯維納冰川、埃斯基菲厄澤的白日夢小鎮、冰河湖，又因最近無法出國，國旅變得很夯，「目前看就東沙群島環型礁，應該可以稱為世界級，不過一般人又去不了」，他因此詢問台灣有哪些稱得上世界級的景點？

文章引發鄉民們熱烈討論，眾多人一致推薦「絕對是太魯閣」、「太魯閣真的是世界級」、「還有清水斷崖」、「太魯閣絕對夠格」、「太魯閣的錐麓！好想再去」。

也有人推薦不同景點「雪山圈谷、南湖大山、能高草原，拿出來國際上都不會失禮」、「覺得雪山圈谷超棒不過一般人好像上不去」、「嘉明湖」、「我去過加州1號公路海岸，說真的台灣東北角不會輸」、「丹大嘆息灣」、「馬祖藍眼淚」、「旗山月世界很特別但不受重視」、「台東栗松溫泉真的漂亮」、「澎湖玄武岩、吉貝沙尾」、「台灣的高山真的世界強」。

獲選台灣十景之一的「清水斷崖」，是整條蘇花公路最美的路段。圖／太管處提供 嘉明湖是台灣海拔第二高的高山湖泊，有「天使眼淚」美稱，布農族人稱其為「月亮的鏡子」。圖／聯合報系資料照片 栗松溫泉流過的山壁，留下硫黃的礦物質結晶，整片山壁有如碧玉翡翠。記者羅紹平／攝影 馬祖藍眼淚。圖／連江縣政府提供 雪山圈谷美景，遠處是南湖大山。圖／本報系資料照片

除了自然景觀外，有專業鄉民指出2015年全球知名旅遊指南寂寞星球（Lonely Planet）的全世界500大景點中，台灣僅有2個景點上榜，分別是第397名的故宮博物院以及448名的台北101。也有不少人幽默舉出台灣世界級的特色景點「臺北橋機車瀑布，絕對是世界上少有的景觀」、「南部飲料之都台南也很棒，世界上飲料最密集之處」、「立法院打架丟水球」。