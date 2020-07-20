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戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

國旅蘭嶼遊客爆量拚用電 6月至今已跳電三次

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
國內疫情趨緩後，出現報復性旅遊，連台東縣離島蘭嶼遊客也爆量。記者羅紹平／攝影
國內疫情趨緩後，出現報復性旅遊，連台東縣離島蘭嶼遊客也爆量。記者羅紹平／攝影

現值旅遊旺季，台東離島蘭嶼每天都有逾三千名遊客，用電量暴增，六月至今全島因用電量大增已跳電停電三次，7月11日及12日更連續兩天跳電停電近一小時，台電短期內無法增設機組設備，鄉公所呼籲大家一起節約用電。

有學者建議蘭嶼可實施總量管制，因涉及鄉民經濟活動、國人的遷徙行動自由，影響層面甚廣，台東縣政府的立場是蘭嶼實施總量管制須從長計議，在政策形成前，還是要請民眾節約用電。

台電表示，蘭嶼火力發電廠啟用至今38年，從原本每天供電11小時，到現在24小時供電，原本電廠會預留一至兩部機組備用應急，因值暑期旅遊旺季，蘭嶼電廠現有六部柴油發電機每天火力全開，6月21日副總統賴清德登島視察當天，蘭嶼電廠發電量達最大負載4679瓩，創下電廠啟用38年來最大發電量紀錄，台電人員擔心若有一部機組故障，將嚴重影響全島供電。

蘭嶼鄉公所表示，六月起蘭嶼每天約有一千名遊客登島旅遊，少則二至三天、多則停留一周，旅遊旺季時島上每天更超過3000名遊客，擔心鄉民與遊客若不努力節電，夏天跳電情形會愈來愈嚴重。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，近年來島上用電量都處於超載狀態，公所會努力宣導鄉民節約用電；副總統賴清德上月視察蘭嶼時，也交代台電改善電廠設備，讓島上用電供應穩定。

蘭嶼遊客爆量，島上發電量創38年來新高，因用電過量，蘭嶼7月11及12日就連兩天跳電，各停電近一小時。記者羅紹平／翻攝
蘭嶼遊客爆量，島上發電量創38年來新高，因用電過量，蘭嶼7月11及12日就連兩天跳電，各停電近一小時。記者羅紹平／翻攝

蘭嶼 台電 停電

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