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捲麵小習慣被情侶酸「好做作」女氣炸直嗆：管好自己人生
每個人都有自己的小習慣，但如果不妨礙到其他人，其實多半是可以被接受的。一名女網友表示自己到小吃店吃麵的時候，因為習慣性的把麵捲起來吃，結果被一對情侶諷刺「好做作」，又不是在吃義大利麵，讓人氣炸直呼「管好自己的人生」。
女網友在臉書「爆怨公社」發文說，日前到麵攤吃麵，自己習慣性把麵捲起來吃，結果遇到一對情侶看到，女生直接對男友說「好做作喔，又不是義大利麵」，男生也很酸的回應「她可能吃不起，才在麵攤吃」，女網友氣炸說「你們有問題嗎？誰規定吃義大利麵才能這樣，管好自己的人生」，結果情侶就快速吃完離開。
其他網友則認為「我也是，而且不用一直吸發出那種聲音」、「我連泡麵都愛捲，那我不是更慘，連麵攤都吃不起」、「我也這樣吃啊，麵涼得比較快」、「他們好像忘記自己也在麵攤吃欸」、「真的管太多，每個人都有自己吃麵的吃習慣」、「我也捲來吃，這是技術活」、「這樣吃才不會散開啊」。
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