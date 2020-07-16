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三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

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民眾領不到三倍券「爆氣敲機台」 女店員心酸躲倉庫拭淚

聯合新聞網 / 綜合報導
要在超商領三倍券的民眾，先到7-11 ibon機或全家FamiPort機台等其他超商機台報到。報系資料照
要在超商領三倍券的民眾，先到7-11 ibon機或全家FamiPort機台等其他超商機台報到。報系資料照

振興三倍券昨（15日）正式上路，除了超商、超市開始提供預購民眾領券之外，郵局首度開始加入販賣紙本券，整日買券、領券超過247萬份。然而，民眾大排長龍的情形湧現，超商機台不斷傳出當機情形，就有一名超商女店員分享「自己被一個領振興券的客人惹哭了」。

振興券開放領券首日超商機台頻頻當機，超商女店員就在臉書社團「爆怨公社」分享，一位客人疑因機台當機、排隊等待時間太久，就一直敲打機台，還質問「是不是沒紙？」、「為什麼等這麼久？」，女店員只好不斷向他道歉，還請所有排隊客人吃餅乾，希望減緩不滿情緒。

郵局與超商昨（15日）開領買三倍券，一位超商女店員竟被客人惹哭。圖擷自爆怨公社
郵局與超商昨（15日）開領買三倍券，一位超商女店員竟被客人惹哭。圖擷自爆怨公社

然而，當一位客人開始抱怨，後面的客人也忍不住開始抱怨，女店員難掩無奈的表示，自己也想服務好每個客人，但機台當機也不是自己願意的，最後女店員跑到後方倉庫，默默擦掉眼淚，女店員也心酸表示，「我只是個員工，可以不要把氣出在我們身上嗎？」

網友們聽見女店員的處境後也紛紛留言安慰，「讓他敲，敲壞後面人都不用領，自然就有人去把他敲壞了，妳最後只要報警就可以了」、「還發什麼餅乾，要我看到這樣拍機台，我就過去貼故障，然後大聲喊說：這位客人，機台被你拍壞了，必須等工程師來維修，看看後面的人怎麼看他」、「這不是妳的問題，不用去討好那些人，有些人不是妳讓著他就沒事的，加油」。

郵局 超商 三倍券

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