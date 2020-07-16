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首日領買逾247萬份 超商、郵局3倍券之亂

聯合報 / 記者邱瓊玉賴于榛黃有容陳素玲魯永明卜敏正／連線報導
郵局昨開賣振興三倍券，嘉義市文化路郵局出現排隊人潮，不少人花了二個小時才買到。記者李承穎／攝影
郵局昨開賣振興三倍券，嘉義市文化路郵局出現排隊人潮，不少人花了二個小時才買到。記者李承穎／攝影

振興三倍券昨正式上路使用，郵局首度加入販賣紙本券行列，超商、超市則開始提供預購民眾領券，整日買券、領券二四七點三萬份。郵局首日賣了七十多萬份，遠超過預估，部分郵局出現排隊人龍、動線混亂情況，早上一度當機十三分鐘；超商也接連系統當機，不少民眾一排就是一個多小時。

民眾抱怨今年「排隊年」

有民眾忍不住抱怨今年根本「排隊年」，買口罩酒精要排隊、買三倍券要排隊，很浪費時間。

昨有民眾擔心大排長龍，凌晨四時多就到郵局排隊，但僅部分新北、中南部郵局因人手不足出現排隊人龍，大多在半小時內可完成購券。由於郵局採身分證字號尾數單雙號分流購券，部分民眾不清楚代領是以代領人身分證字號為準，工作人員不斷重複解釋，一度引發民眾口角。

超商「災情」頻傳，一早九時許系統就當機，有民眾連試卅次，機台畫面始終「系統維護中」，一待就是一個半小時，超商出現「塞車潮」，民眾抱怨「早知道就去郵局買」，超商店員也感嘆上班耐心都被磨光。

超商中午前系統「卡卡」

行政院解釋，郵局、超商當機係因系統後台觀察出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功現象，因而啟動類似國道交流道的「匝道儀控」機制，先暫停服務進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，十點半以後全面恢復服務。

政院人士說，預購量較大的超商，業者也自主視門市領取狀況，啟動流量管制，等同有兩層流量管控。不過，部分超商至中午前都還是系統「卡卡」。

行政院發言人丁怡銘說，系統修復後運作正常，整體領券效率不錯，將不斷改進，希望更順利。中華郵政董事長吳宏謀說，郵局有離線替代方案，整體情況還算可以，且原預估每件處理要二點五分鐘，但昨天民眾購券平均花不到一分鐘，今天會加派人手、加開快速處理窗口，即時存量地圖也將改版。

收不收、找不找零混亂

昨天有人領券後立即消費，但同一個商圈、同一個夜市、同一條街，都出現商家收與不收、找不找零的混亂現象，讓民眾抱怨不已。

嘉義有民眾聲稱在某連鎖大賣場工作的親人碰上消費者持疑似偽造券消費事件，因親人沒看過三倍券而難以辨認，幸好主管眼尖識破。不過，轄區派出所表示未接獲報案，女店長接獲記者查證時說「不要問我，我什麼都不知道，請去問總公司發言人，我沒有資格發言。」

中研院經濟研究所研究員周雨田表示，十年前消費券效應金額是八百億元，乘數約達一千億元，效果一點三倍，按此標準計算，客觀判斷今年三倍券約貢獻零點二至零點三個百分點的GDP。

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