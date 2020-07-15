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外送餐點放機車踏板但下樓只剩包裝 網：兇手一定是他！

聯合新聞網 / 綜合報導
告知外送員先將餐點放在門口機車踏板，在十分鐘後下樓卻發現餐點已被吃光。 圖翻自爆料公社
告知外送員先將餐點放在門口機車踏板，在十分鐘後下樓卻發現餐點已被吃光。 圖翻自爆料公社

日前「口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料」新聞，使外送員相關事件在網路上受到各方熱議。對此，有位網友也分享自身經歷，他表示在餐點抵達後先請外送員將餐點放在門口機車踏板，十分鐘後下樓卻發現餐點已被吃光，使他無奈表示「兩百多塊的宵夜泡湯了」。

原PO在14日於「爆料公社」上發文說明，餐點原放在機車腳踏墊上，下樓開門後卻發現食物的包裝紙散落一地，甚至把垃圾丟在地上。他也補充道，該轉角有設置監視器，明天來看看是不是「狗哥（流浪狗）」。

此文一出，多數網友也認為是流浪狗吃掉的，紛紛開玩笑表示「感謝你花200多元餵食流浪狗，真有愛心」、「應該是狗老大」、「要是飲料沒動就是阿狗兄」、「狗狗就覺得放在那裡就是要給我吃的啊！」、「下次別叫那麼鹹的，對狗狗腎臟不好……」。

部分留言則認為，若是流浪狗不會吃得那麼乾淨，「狗哥會這樣喝可樂！麻煩找一下那位狗哥，報名上節目」、「狗吃的話怎會吃的這麼乾淨？菜都啃完？狗狗通常沒吃這麼乾淨會散一地」。

但也有網友對於原PO過十分鐘才下樓拿餐點的行爲，表示容易遭到有心人陷害，「為何過10分鐘才下樓拿？即使沒被吃掉，也會有造成食安危機的空檔」、「放10分鐘都不怕被加料，真有勇氣！」、「為什麼要過十分鐘後才要拿餐點」、「梁靜茹給的勇氣沒想到有這麼大」。

告知外送員先將餐點放在門口機車踏板，在十分鐘後下樓卻發現餐點已被吃光。 圖翻自爆料公社
告知外送員先將餐點放在門口機車踏板，在十分鐘後下樓卻發現餐點已被吃光。 圖翻自爆料公社

爆料公社 美食外送

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