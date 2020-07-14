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口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

香港01 / 李福源
監視錄影器畫面拍到外送員打開客人的飲料偷喝了一口。圖擷自FB粉專「太咪瘋韓國」
監視錄影器畫面拍到外送員打開客人的飲料偷喝了一口。圖擷自FB粉專「太咪瘋韓國」

美食外送平台一名外送員周一（13日）中午被拍到在電梯內偷飲外賣飲料，變相迫客人「喝口水」，事件曝光後，網民紛要求業者嚴懲涉事員工，怒斥這種行為「非常噁心」，更何況現在還在疫情中。

一名女網民周一在Facebook專頁「太咪瘋韓國」上載監視器片段，見到一名外送員在搭電梯內從紙袋拿出一杯飲品，然後低頭偷喝。該名女網民稱，閨密的男友當日中午透過美食平台叫外賣，後來大廈管理員因收電梯內被人亂丟垃圾的投訴，於是翻查監視錄影畫面，因而意外揭發偷飲事件。

而當時閨密的男友已把飲料喝完，閨密對此非常不滿，且她從未遇過類似事件，遂上網請求建議，「朋友希望這個人（涉事外送員）被重罰，畢竟現在這種防疫時期，還隨便這樣（做），太過份了吧，是有那麼渴嗎？」

網上留言都是怒斥涉事外賣員行為噁心，「他已徹底破壞與客人之間的信任」、「這樣做有太沒有職業道德了」、「以後飲料不能買蓋子的，要買封膜」、「這樣誰敢叫外送飲料啊」。

業者其後表示，已聯絡有關的外賣員，並指其嚴重違反服務條款，現已與解除合作關係。爆料女網民感謝各方關注，同時認為這只是個別事件，「大家也不用一竿子打翻一船人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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