辦婚宴一定要給不熟的長官喜帖嗎？ 網教1招化解尷尬

在台灣辦婚宴基本上除了邀請親友外，也須考量到其他方方面面，才不會失了禮數。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己最近要辦婚宴準備發喜帖，雖然知道發喜帖給長官是禮貌，但剛入職場還不滿一年，跟公司上下也不太熟，加上長官真的來婚禮也不知道該怎麼辦，於是他就忍不住詢問廣大網友「辦婚宴一定要給長官喜帖嗎？」

原PO在文中表示，自己知道發喜帖給長官是一種禮貌，但是聽同事說，長官是拿了喜帖一定會出席的人，因為有特支費的關係，然而他進入這間職場才快一年，完全跟長官不熟，只知道對方滿親切的。

除此之外，原PO也認為自己在職場也是個邊緣人，所以同事應該也不會來幾個，若是要安排同事位子，應該也是只能跟親朋好友擺在一起，如果長官真的出席的話，坐跟同學一桌又會顯得很奇怪，原本還想裝作不知道的他，近日卻被長官特別問「你什麼時候結婚啊？」原PO也只好找藉口說先登記，明年才會辦婚宴，隨後又在對方的問話下說出實話，這讓他感到相當煩惱，因此問道「我到底該不該給喜帖？給了又該怎麼辦？」

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，「有主動詢問的話，基於禮貌還是給吧」、「大多是禮到人不到，安啦」、「給帖子以後也好做人」、「我都是給，如果只給同事沒給主管，事後主管知道會超尷尬」、「感覺長官都問了就是有放在心上，所以還是給吧」。

也有網友提出解決方法，「我直接給喜餅不給帖，消息傳達到了，禮多人不怪，且又不用讓人破費，沒有討紅包疑慮，這樣就不會彼此尷尬了」、「其實可以跟同事排在一起，其他位置安排誰沒差，反正彼此不認識」、「就說只請家宴，訂婚宴只請至親，就不好意思麻煩大家了」、「如果真的滿桌的話，就考慮符合長官年紀的桌，或是插到爸媽的朋友桌也可以」。