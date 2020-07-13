火鍋外送「整鍋橫放」湯全灑光！外送員甩鍋：不關我的事

外送平台崛起，許多人仰賴外送服務。一名網友日前叫了火鍋外送，豈料送來時整鍋火鍋湯都打翻在塑膠袋內，外送員更甩鍋「不關我的事」，要她打電話到火鍋店抗議，讓她相當傻眼。有其他外送員現身說法表示，取餐時看到火鍋湯灑出來，外送員就該回報店家，痛批他根本是「老鼠屎」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前叫了火鍋外送，送來後卻發現袋中兩鍋都變成「橫放」，導致火鍋的湯全部溢到塑膠袋內，鍋內幾乎沒有剩湯。她見狀向外送員反映，對方卻說「不關我的事」，推卸是因店家包裝不好，要她打給店家抗議，而且外送員還先跟她收錢，才給她餐點。

該網友表示「已按餐點毀損」，痛批「沒有態度不佳可以按，真的很爛」，她表示，「有可能店家放火鍋在袋子的時候，倒著放嗎？不關他的事？難道我叫他倒著放的嗎？」

其他網友也傻眼留言「直接拍照回報app餐點毀損，外送平台會退款給你，因為這是正常的回報狀態」、「直接申請退款吧…這餐損太誇張了」、「基本上就是外送員的錯，就算好啦真的店家包這樣給他，但當下他取餐的時候沒有確認也太扯，灑成這樣是眼瞎才看不到吧？」、「可以跟客服反應 基本上都是免單處理」。

有外送員表示，「外送員取餐的時候，看到了，不會回報店家或是系統嗎？如果取餐的時候，餐點沒事，代表你餐點放在外送包沒有放好沒有固定好啊！以上兩個問題點，都是外送員問題！外送員老鼠屎就是老鼠屎！」

還有另一名當過外送員的網友表示，「其實用這種紙碗上面加塑膠蓋真的很容易灑出，之前我取到的餐點也是像這樣包裝的，結果到的時候我已經打翻了半碗出來，當下我告知客人要重新買一碗給他，或是幫他整理，再一直道歉，客人也很好一直跟我說沒關係，但我還是覺得很愧疚，後來還買了東西去請他吃」。