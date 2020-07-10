工地下班買飲料卻遭店員差別待遇 他嘆：因整身的汗水嗎？

社會上總有人會帶著有色眼鏡對待特定族群。近日有位工人於網路上發文表示，自己在下班時間去買飲料，卻在點餐的過程中遭店員冷眼看待，使他嘆道「難道是因為我工作整身的汗水，髒髒的衣服嗎」。

原PO於9日在爆怨公社上表示，下班時順路去買個紅茶冰，很有禮貌的跟店員說要5杯青茶微糖，店員不但不回覆，就連問總共多少錢都沒有回應。後來出現身穿polo衫年紀與原PO相仿的先生，而店員的態度卻變得相對親切，使他無奈道「我就不值得妳的禮貌相對嗎！？」

對於店員的服務態度，網友紛紛表示「我懂你，很多人不懂，穿工作背心+白工地帽，多走幾間便利商店，其實就有感了！如果再配上一些髒污…」、「我是混凝土司機，也常常搞得灰頭土臉的，不過我遇到這種不會怎樣，我只是下次就不會去那家了，寧願跑遠點，服務態度好的地方買，也不會去光顧態度差的店家」。

也有部分留言持相異看法，「心裡的小劇場不要那麼多，說不定那只是熟客而已」、「人家不理你或許不是因爲你的穿著吧，不過被差別待遇感覺很差」、「說實在你全身髒兮兮滿身汗臭味靠近人，任誰都會覺得不舒服，今天你自我感覺良好先不尊重別人感受，然後在那怪別人歧視工人，根本是本末倒置」。