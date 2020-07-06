他不安女友被駕訓班教練加Line 網友曝原因：免怕

考汽車駕照都會到駕訓班由專業教練指導，不過有網友提到女友被駕訓班教練要求加Line以方便聯繫排課，讓他相當擔心，但不少人都說教練此舉相當正常，就連其他男性網友也表示自己也被加，不需太過擔心。

一位網友在Ptt八卦版發文提到，他的女友近日去駕訓班學開車，被教練要求加Line，理由是說比較方便排課，若是臨時有事要改期也好聯絡，但原po表示「10幾年前時我去駕訓班學開車，也沒被教練要求加即時通或MSN，都是上完後就約下一堂課的時間」，教練此舉讓他可是相當不安，直覺認為「很有問題」。

文章一出引來許多網友討論，不少網友說加Line很正常，「駕訓班只是其中一樣而已，現在不少上課都這樣了」、「教練會貼考試的資料給我們誒」、「這樣要請假也比較方便，必加不可啦」、「超正常，還會有群組勒」、「請假改時間都嘛用line聯絡，大驚小怪」、「我之前去學開車也有加啊，就真的聯絡很方便，考到駕照後就沒聯絡了」。

也有男網友說，「我男的去駕訓班也有加，方便聯絡練車時間」、「我男的教練也有加我啊」、「我男的教練也加，考前還一直傳加油長輩圖」，而網友提醒，「除非他跟你女友聊起來才不正常，不然是不會有問題」。