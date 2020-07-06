捷運文湖線被指拖累台北進步 網友反駁曝實情

台北捷運帶給不少學生與上班族通勤的方便，但就有當地人認為捷運文湖線的設計不良，甚至被指是拖累台北進步的絆腳石，此文發出後也引發網友討論，雖然部分人認同文湖線的缺點，但也有人指文湖線是帶動內湖的關鍵。

有網友在ptt發文表示，部分居住在內湖的民眾總嫌棄捷運文湖線的設計不好，除了車廂狹小載運量低外，每到上下班的尖峰時段，人潮總是多到不行，而若不選擇搭乘捷運，自己開車也會容易遇上塞車潮，讓不滿文湖線設計的民眾直言，「如果當初蓋好一點，現在的台北最少再進步10年」，而這也讓原po不禁問「文湖線讓台北倒退10年」的說法，應該怎麼反駁。

文章一出有網友認同表示，「文湖捷運線又擠又小，搭過就知道」、「座位設計超爛超難座又浪費空間」、「港墘跟西湖站根本噩夢」、「真的光是從文湖線轉其它線路的經濟損失就不知道多少了」。

不過也有網友表示，「沒文湖線內湖不就另一個鄉下而已」、「內湖房價漲了多少，吞下去」、「沒文湖線會有現在內湖高房價？」，甚至有人說，「用現在的眼光質疑當初雪隧怎麼不挖個10條」、「就像有人質疑雪隧怎麼不挖更大條一樣」。