他不解為何月薪23k不夠用 神解析連網友看了都搖頭

不少人有薪資低的困擾，不過一名網友卻認為月收入2萬3不租房不買房就能負擔生活開銷，不解為何有人抱怨23k不夠用，此文發出後不少網友虧他，「重點就是有房租，住家裡誰不會」、「生病就慘了」。

有網友在「Ptt 八卦板」以「不含房租23k其實很夠用了」發文表示，如果不租房也不買房，最低基本薪資23k的收入足以應付個人的生活費，原po還解釋2萬3平分30天，一天可花預算超過700元，若每日三餐開銷預算規劃300元，每天還能存到400元以上，若要撥出一週3000元在娛樂開銷上還綽綽有餘，直呼「到底誰覺得23k不夠用」。

文章一出，不少網友認為若是一個人生活是不會有問題，但加上家庭或其他意外支出可是相當不夠，「如果不結婚不生小孩還行」、「你保祐自己一輩子不會出任何意外，這樣有可能夠用」、「夠用但很難存錢」。

也有人直言，「廢話不用租房也不用買房，1萬就夠用了吧」、「重點就房租，還有交通費，意外支出如壞東壞西」、「問題就是租房或房貸啊，住家裡存錢誰都會」，還有網友虧原po，「貧窮限制你的想像」、「你的生活只要吃，真好」、「你窮到不用繳稅了啦」、「生病就慘了」。