網紅霸占健身器材直播30分鐘 男用一招反擊網友讚爆

疫情時期更突顯強身健體的重要性，健身房重開後都門庭若市，不過有人去健身室的目的可能不為做運動。有男網民日前去健身室時，卻見到上了全妝的網紅霸佔器材做直播，整整半小時都沒有進行任何操練，他忍不住發聲詢問對方還要霸多久，不料網紅未有收歛。最後男子假裝先退下，其後再來一招反制，獲不少網民激讚。

該名網民日前在facebook「爆怨公社」貼文，表示他到健身室做運動時，看到1名上了全妝、穿着相當火辣的網紅霸佔着健身器材，完全沒在操練，只是坐在器材上開鏡頭做直播。樓主心想「我在其他的地方都做完了，她還在直播」，因此忍不住上前跟女子說說。

不過女子並不予理會，甚至還怒罵男子打擾她直播，事後男子假裝離開，但實際上另有計劃，「以為我會那麼簡單就放過妳嗎？呵呵呵！」

當女網紅又再次打開直播時，男子一個腳步鄧向直播鏡頭大喊，「各位朋友她霸佔著器材超過30分鐘在直播這樣對嗎，還說不能拿她怎樣！請各位觀眾評評理」。

直播被破壞後，網紅立刻關掉手機，狠狠瞪着樓主，「好像要把我吃了！」，隨即立刻走人。樓主計劃成功，大呼「爽啦」！不少網民直言想知道該名網紅是誰，不少人激讚樓主做得好，「遇到這種女人不需要『禮貌這件事』」。

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文章授權轉載自《香港01》