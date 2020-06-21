鰻魚飯價格貴罐頭卻便宜？ 網揭主因「兩者差很大」

不少人到日本玩會去品嚐鰻魚飯，其肉質Q彈細嫩，配上醬汁整個超銷魂，但有網友表示，鰻魚飯價格不斐，但市售的鰻魚罐頭卻非常便宜，他對此感到不解，因此發文詢問鄉民，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，日本烤鰻魚一隻可以賣好幾百塊，鰻魚飯只有一節鰻魚就要500多元，反觀超市販賣的罐頭售價不到40元，雖然口感跟新鮮鰻魚不一樣，但兩者價格相差好幾倍，很難讓人了解鰻魚的實際價格，「大家知道價格落差的原因嗎？」

對此，網友認為「品種不同」為最大主因，「品種不一樣，吃起來也完全不一樣」、「海鰻跟河鰻差別，罐頭都是海鰻比較便宜」、「日本鰻魚飯用的是日本鰻，罐頭鰻魚用的是灰海鰻，價格差很多」、「罐頭和鰻魚飯用的品種完全不同，價格自然不一樣」、「不同的東西在比什麼，而且烤鰻魚工法很繁瑣」。