網購包裹出問題遭賣家拒退貨 網友勸「一動作」保障自己

不少人會在網路購買商品，不過卻有網友指出，收到瑕疵商品卻被賣家以沒有錄影為由拒絕退貨，但因為金額不大就放棄報警處理，對此網友皆是一面倒認為拆包裹錄影是必要的，避免後續發生問題時沒有證據佐證。

有網友在Ptt 發文表示，最近常聽到身邊的朋友在網路上購買商品遇到些糾紛，像是收到產品的當下就確定是瑕疵，也拍照向賣家反映，但對方卻以「拆包裹時沒有錄影，所以可能是人為造成的瑕疵」為由拒絕退貨，甚至還請買家有疑問自行去報警立案，不過後來買家因金額不大的緣故便放棄報警，自己默默吃下悶虧。

原po表示，自己在購買網購時沒有習慣錄影，但聽聞這起事件後，不禁讓他有了「網購時都要將拆封過程錄影下來，以保障自己的權益」的想法，並詢問大家對此事的看法。

文章一出，不少網友都認為網購包裹拆封必須錄影，以免後續糾紛釐不清，「不管買多少都會錄影，缺件的問題常常發生」、「至少有證據吵，雖然吵下去會不會吵贏又是另一回事」、「真的不得已要上法院，至少站得住腳」。

而網友也分享錄影時應注意的事項，「先拍外包裝再拿剪刀劃開包裝，如果袋裝的拆完還要把袋子壓扁證明裡面沒東西」、「網拍的話就是物流袋子要整個拍，證明完整無破損」。