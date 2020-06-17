醫生年薪上看千萬？ 醫師細數「養成階段」揭密：難破450萬

醫生是不少人眼中的夢幻職業，不僅社會地位高，薪水也高，謠傳年薪至少五六百萬甚至上千萬，但實際上醫生薪水究竟是多少呢？一位醫師在PTT發文為大家解密。他表示自己是畢業第四年醫師，秉持著資訊對稱及資訊透明的精神和網友分享醫生的收入和養成階段，也特別強調，他所分享的醫師養成過程及薪資都是以西醫的平均值而言，暫不討論極端值，不討論中醫，也不討論自己開業的情況。

原po先從醫師養成階段講起，「醫師的養成很長，以醫學系讀6年新制來說，25歲才畢業才開始有收入。」接著進入「住院醫師階段」，25至31歲這幾年是專科訓練，前兩年是「不分科住院醫師」，俗稱PGY，要輪訓內、外、婦、兒、急診科做一般醫學訓練。第三年開始選科分科，也就會成為「xx科住院醫師」，俗稱R，熬過3至6年之後方可成為「主治醫師」。

而住院醫師階段的薪水，原po表示「大多數人的月薪約落在8到13萬，年收入約落在110到170萬之間。」但原po強調，「大家最常說的醫師高工時，就是出現在25到31歲這幾年的住院醫師階段。整個月的工時差不多300至320小時，平均單周工時約72小時（有的科甚至破80小時）。」算下來住院醫師平均時薪約360元，「講白了，住院醫師的相對高薪是用高工時累積壓榨出來的，每周70-80小時的週工時」。

而在32歲拿到專科執照後，就能成為「主治醫師」，彈性就大了許多，月薪範圍也有差，「看科別看醫院看個人造化，不過大多數落在18至26萬，四十歲後大概範圍在22至32萬之間。年收入的話請自己乘12算一下，醫師沒什麼年終」。原po還表示，「到頂時大部分醫師的年收也難超過450萬，所以各位耳聞誰誰誰年薪破600萬破千萬的，有是有但很少數，人家有本事，但這絕非常態」。

至於檯面下收入和廠商回扣等等，原po表示「這也是醫院主任級、大主管、院長的事情了，和絕大多數的醫師都沒什麼關係 另外，醫師有一個好處，就是沒有退休年齡，想做可以一直做。」