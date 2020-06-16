高雄從什麼時候沒落的？網說真相：一直沉浸在跟台北齊名

高雄市為六都之一，素有「港都」之稱，在20世紀後成為南台灣的政治、經濟、交通中樞，也曾被旅遊指南孤獨星球評為「2018全球最值得旅遊的10大城市」中的第五位城市，但有網友好奇，高雄看起來每況愈下，不但輸給台中新竹，還被笑又老又窮，想知道為什麼高雄會變這麼沒落。

有網友在PTT八卦版發文說，最近到高雄出差，想起當年高雄市台灣兩大院轄市之一，北台北南高雄兩大頭雄踞一方，高雄有港口、工業、腹地，不像台北只是小小盆地，南北都有農產供應四通八達，看起來努力奮鬥幾年就會超越台北，但怎麼每況愈下，不但輸給台中新竹，還被笑又老又窮，一堆高雄同學都往北部發展去了，想知道高雄是怎麼沒落的。

網友看完則認為「沒有繁榮過」、「高雄人不願面對現實」、「就是被工業搞死啦！ 台灣犧牲高雄創造黃金時代，然後就一腳踢開」、「現實就是高雄人身邊的朋友都北漂，但鴕鳥心態不能說」、「高雄仔眼高手低！一直沉浸在跟台北齊名！早不知道被甩開幾條街了？」、「都市規劃的問題吧，然後低薪留得住鬼？」。

也有人不認同，認為高雄依然繁榮有活力「高雄沒落？大節日、連假時來高雄走走，讓你知道什麼叫車水馬龍，什麼叫人山人海！」。