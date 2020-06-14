鹹酥雞店竟可以直接買青菜讓她超驚訝 過來人曝：買過九層塔

現代人吃三餐為求方便，幾乎都會使用外送平台來點餐，或是直接買冷凍食品回家烹調，就是為了省去出門買飯的時間。不過日前卻有一名女網友在《 Dcard 》上PO文提到，近日她晚餐在家煮水餃解決，但想到都沒有吃到青菜，覺得營養不夠均衡，因此決定到鹹酥雞店買一份青菜，沒想到竟意外發現鹹酥雞店可以買到「整包洗切好的花椰菜」，對此她就好奇的詢問廣大網友「不曉得有沒有人也這樣買過？」

原PO在文中表示，前幾天自己在家煮水餃當晚餐，但剛好想到一整天都沒吃到青菜，所以決定去住家附近的小吃店走走，看有沒有店家在賣「燙青菜」，不過因為小吃店離住家都有一段距離，離家最近的就只有鹹酥雞店，但原PO又不想吃「炸青菜」，於是她就心想能不能買一包花椰菜回家自己煮，並接著向老闆娘問道「可以只買一包花椰菜嗎？」沒想到還真的可以這樣買。由於是第一次買，與她平時在鹹酥雞店購買的經驗不同，因此讓她感到相當新奇。

從照片中可見，原PO從鹹酥雞店買的花椰菜是已被清洗過且處理好的，看起來相當衛生，不僅可以省去自己洗、切菜的時間，同時還能夠營養均衡，最後原PO則興奮的問道「有人也這樣買過嗎？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「我們家開滷味店，也偶爾有人來這樣買，有些人還會買老油條說要回家煮火鍋」、「我買過九層塔，這樣超方便」、「我也做過類似的事情，我之前在做蛋糕，做到一半發現沒買檸檬，我懶得再騎車，就走到隔壁的果汁店，跟店家買一顆檸檬」、「我有跟賣蔥油餅的買雞蛋過」、「之前中秋烤肉，直接去10元燒烤搜刮還沒烤過的，這樣超方便，因為都幫你串好了」、「我們飲料店，也會有客人直接跟我們買冰，一桶50這樣」。

不過最後原PO也提到，一包花椰菜的價格為30元。對此，不少網友都認為「不划算」，「南部滷味店這樣一包20，30真的買貴了」、「一包30覺得有點貴，不如自己去超商買一顆，還可以分好幾次吃」、「看起來少少的，30塊有點貴」。