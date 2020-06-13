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眼睛不舒服竟拉出「一根頭髮」網驚嚇：以為是鬼片情節

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO眼皮內出現一根毛髮，拉出後發現根本是一根頭髮。圖片來源／ingimage
原PO眼皮內出現一根毛髮，拉出後發現根本是一根頭髮。圖片來源／ingimage

有時候眼睫毛會掉到眼球內，就會使眼睛不適，這時民眾可以拿消毒過後的棉花棒沾眼白部分黏出毛髮，避免用手指觸碰，造成刮傷或感染。有位女網友近期發文分享，她說自己這幾天眼睛一直不舒服，看到眼皮內有一根毛髮，嘗試將它取出來，結果越拉越長，發現這根其實是頭髮，對此許多網友被原PO的經歷嚇到，表示這根本是鬼片才會出現的情節。

原PO在「Dcard發文，表示這幾天眼睛一直感到不適，11日看到上眼皮內側出現一根毛髮，拔掉隱形眼鏡想要將毛髮取出時，它就消失了，但由於原PO是一個睫毛容易跑進眼睛的人，按照過去的經驗毛髮通常都會自己跑出來，不然就是揉一揉眼睛就會出來，因此原PO只有點眼藥水做處置。

隔天毛髮真的又冒出了，原PO將眼皮撐開後用另一隻手摸著眼球想將毛髮移出來，但發現毛髮越拉越長，她說「嗯好長的睫毛，不太對，怎麼好像越拉越長等等，這是頭髮吧，雖然很驚恐，但我還是把它拉出來了，而且上面還有眼睛的分泌物」。

網友從眼睛裡拉出一根頭髮。圖取自Dcard
網友從眼睛裡拉出一根頭髮。圖取自Dcard

貼文曝光後，不少網友都被原PO的經歷嚇壞，「讓我想到小時候看的一個鬼片，也是頭髮從眼睛裡出來」、「還好不是蟲，如果是我的話連頭髮在眼睛裡都不敢拉出來」、「用手在眼球表面滑來滑去，妳想眼睛感染是不是」、「我也掉過，直直的插在內眥的肉裡，拔出來超療癒哈哈哈哈」、「我時常拉出一根長長的貓毛呢」、「頭髮真的爆痛，我也有過一次，清出睫毛還是小case 頭髮太細碰不太到，移動的時候也很痛」。

事實上，當毛髮掉進眼球中時通常會卡在上下眼皮的「穹窿」，並不會掉到眼球後方，因為眼球後連結著眼結膜，異物不會進入，不過若是毛髮卡在淚小管上可能會刮傷眼角膜，建議民眾還是必須拿消毒後的棉花棒沾出毛髮。

隱形眼鏡 Dcard

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