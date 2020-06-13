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在台生活外國人嫌惡機車文化嗎？網友：老外真正討厭的是這點
台灣的機車密度高居世界第一，2300萬的人口就有1500萬台機車，幾乎可說是一人一台，這在西方國家是少見的風景。有網友提出疑問，在台灣居住的外國人會不會覺得機車文化很落後，卻還是為了方便照騎？
一名網友在PTT發問「在台灣生活的老外有嫌惡機車文化嗎」，他說在台灣很常看到在地化的外國人騎機車，老外最明顯感受過無機車和有機車城市的差異。若覺得機車文化是落後的象徵，在台灣還是選擇用機車代步，代表用過它的方便就回不去了，像是24小時超商一樣。
網友大多表示：「東南亞風格生活可吸引外國人」、「老外也會騎機車紅燈右轉」、「我看過黑人騎車來買檳榔」、「他們開車也找不到停車位，別無選擇阿」，還有人說老外沒有歧視機車，但對於交通秩序很感冒，例如部分駕駛不禮讓行人等等。
但也有網友說騎車純粹只是要融入當地生活，不代表不討厭，還有人指家附近的的老外不是走路就是騎腳踏車，沒看過騎摩托車的。
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