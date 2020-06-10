捷運喝水罰的比闖紅燈嚴重？ 網怒：死的還不夠多嗎

台灣馬路上的交通事故死亡率為東亞第一，每天都有許多交通事故在發生，因車禍而死傷的人數更是逐年攀升，不過日前卻有網友發現，在捷運上飲食的罰款竟遠高於闖紅燈，讓他氣得表示「每次修法都是朝『保障違規者』的人權前進」。貼文一出立刻引起網友熱議。

日前一名網友在論壇「Dcard」發文表示，在台灣捷運上飲食、喝水最重可以罰到7500元，但在交通法規中，闖紅燈最高只罰5400元，讓他質疑難道捷運上喝水吃東西的致死危險，遠高於闖紅燈、不禮讓行人？此外，在其他國家無照駕駛為刑事問題，會留下紀錄，但反觀在台灣卻是行政違規，只需要罰錢了事。

而針對刁難檢舉制度，原PO提到從以前有檢舉獎金到現在沒有；從檢舉時限3個月變7天；從匿名檢舉變成檢舉實名制；最後再強推「微罪不罰」、「檢舉案件上限」，讓原PO無奈表示每一次都講得好聽要保障人權，但「有趣的是，每一次也都是朝『保障違規者』的人權前進，就是沒看過一次是『保障被害者』的方向修法」。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，「酒駕在日本是罰100萬日幣，折合台幣27萬元，台灣酒駕最高額才罰9萬、12萬，日本酒駕一次可以在台灣酒駕3次，難怪台灣酒駕抓不怕」、「我支持提高交通罰鍰，前提是！有更好的道路設計」、「還有動物被虐死，判的比路上隨機砍人重喔」、「台灣的交通亂象層出不窮，罰則訂太輕之外，更重要的是台灣人民自身的素質」。