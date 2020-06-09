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辣媽試穿洋裝！孩子「1舉動」她傻眼 網歪樓：跟爸爸學的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友試穿衣服小孩這舉動笑翻1.9萬人。圖擷自facebook
網友試穿衣服小孩這舉動笑翻1.9萬人。圖擷自facebook

小朋友出奇不意的行為，總讓家長們好氣又好笑，近日有名媽媽無奈表示，自己帶著小孩一起出門逛街，正在試穿洋裝時，兄妹倆竟然將頭鑽進裙子內，這舉動讓她當場傻眼，照片在網上曝光，大家除了被小孩的行為笑翻外，也大力稱讚媽媽姣好的身材及容貌。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，自己帶小孩到百貨公司購物，途中看上一件V領碎花洋裝，於是帶著孩子到試衣間試穿，怎料準備照鏡子時，兄妹倆突然鑽到裙底下，洋裝瞬間成了蓬蓬裙，逗趣畫面又好像在玩躲貓貓一樣，讓她不禁感嘆「我只是想試個衣服…我容易嗎」。

貼文一出，吸引1.9萬人按讚留言，「跟爸爸學的」、「有媽媽的味道」、「沒事，他們只是想回家」、「想回到最初的地方」、「我家四歲的兒子也是這樣，還說過山洞囉！」、「當媽的困擾之一」。另外有不少網友被原PO的仙女美貌給驚豔，「只想說為何這麼漂亮」、「媽媽也太漂亮身材太好了」、「好美的媽咪」、「媽媽超級辣」、「等一下，現在的媽媽都這麼正嗎？」、「漂亮媽咪無誤」。

爆廢公社

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