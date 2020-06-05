麥當勞買可樂！老公喝完驚見「店家遺失物」 她自嘲：該買樂透了

近日有名人妻表示，中午到麥當勞外帶一杯大可樂，自己跟小孩喝了幾口後，剩下的拿到公司給老公，沒想到老公喝到最後竟在杯底驚見「不明物」，外觀神似飲料噴嘴口，致電麥當勞也從對方口中得到證實，罕見情況讓她自嘲「如果這機率中樂透多好」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，中午到麥當勞買了大杯可樂，後來將飲料送到老公的公司，沒多久老公傳來一張照片，點開後她當場傻眼，因為杯中出現謎樣器具，「老公喝到底以為是冰塊，結果竟然是飲料噴嘴口」，嚇得她飆出髒話，並馬上聯繫店家。

原PO也還原麥當勞的說法，「他們有發現零件不見，由於每天會清洗機器，可能是人員沒有組裝好，加上可樂是黑色的，裝飲料時才沒注意到」。不過令她在意的是，一家三口都喝了這杯飲料，「雖然零件泡在裡面2-3個小時，但應該不會就這樣生病吧！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「麥當勞最近好像一直噴裝」、「麥當勞的器具每天都會定時消毒不用太擔心，只是喝到真的會害怕」、「應該不會怎樣啦！可樂也是從那個噴嘴出來的」、「這就是過濾水和糖漿混合的出水口，每天都會拆下消毒清理請別擔心」、「太賽了吧！」、「飲料機的漏水頭，消毒好沒轉緊就會鬆脫」。