他驚見家樂福「VIP會員」一看門檻嚇傻 網：有很難嗎？

家樂福昨（2）日宣布，將斥資約台幣32億元收購224間頂好超市及Jasons Market Place，目標成為台灣市占率第二的超市。一名網友去家樂福補貨咖啡時，意外發現有VIP會員，回家查詢後才知道竟要一年花十萬元才能取得資格，於是好奇「究竟要怎麼買才能一年在家樂福花10萬元？」，引發網友熱議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他前幾天去家樂福補貨咖啡，排隊結帳時不小心聽到前方的人提到「VIP會員」，回家一查後發現竟然要年花十萬才能取得資格，於是他不禁好奇「要怎麼買才能一年花10萬元在家樂福」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示，買家電很快就能達到門檻，「買個電視、洗衣機之類的，有很難嗎？」、「消耗品之外，可能要買一些電器類的比較容易」、「不難啊，一個家庭一個月7、8000，過年買個年貨1萬多，再買個電器就超過了」。

有網友則認為，日用品全都在家樂福購買，才較容易達成「10萬很容易吧，日用品食物習慣買的話」、「十萬要幾乎生活用品都在那裡買才容易達成啦」、「十萬還好吧，一個4口家庭常買的話，一年差不多可以買到這額度」、「家樂福現在優惠多，日常用品全部集中在那邊買很快就有了」、「有些大公司也會發提貨券給員工」。

有網友好奇，家樂福VIP會員有什麼福利，「阿家樂福Vip能幹嘛？我家Sogo VVIP至少有每日停車6HR免費」，事實上，3月時家樂福在臉書公告，一年消費金額累計10萬元，即可成為VIP會員，福利有店內消費每1元可累積1.5點紅利點數、生日當月紅利點數30倍狂送、停車免費、特約商點優惠及線上專屬客服。