快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給親戚做工程報價竟比外面貴 過來人一面倒：自己人才會坑

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友表示新房要做內部裝修，決定給親戚處理，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓她無奈。示意圖／ingimage
女網友表示新房要做內部裝修，決定給親戚處理，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓她無奈。示意圖／ingimage

一般人在買房之前，除了衡量房價和地點外，還會考慮到裝潢時的預算，就連要挑哪一家工程團隊來裝修，都必須仔細考量，以免當了冤大頭。對此，日前就有一名女網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文表示，最近因為買了新房，所以要開始做內部裝修，然而家中剛好有親戚在做相關行業，就決定給「自己人賺」，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓原PO無奈直呼「這樣做根本多花錢又傷身」。

原PO在文中提到，由於最近新家要裝潢，剛好家裡親戚朋友有在做相關裝修的工程，加上爸媽也都認為「應該給自己人賺」，因此最後就將新家的裝修工程交給了親戚處理，但到了後期要報價後，親戚算的價位竟然沒有便宜多少，甚至比外面的還貴，這就讓原PO忍不住說道「做得好沒事，萬一做不好又很難跟親戚朋友在那邊吵，談到錢就傷感情，覺得根本是花錢又傷身」，於是就好奇詢問廣大網友「大家都會找認識的做工程嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「給自己人賺，肯定沒比較便宜，頂多售後服務，不好意思收費」、「當然是找外面，有意見問題可以直接提出要求，不用怕之間有什麼親朋好友關係」、「找不認識的，有問題就公事公辦」、「千萬不要找認識的人做，俗話說的好，自己人才會坑」、「真的不要找認識的，做得好沒事，做得差就鬧翻」、「從來不給認識的用，因為後續有問題，會不好意思請他處理，日後如因工程糾紛也破壞感情」。

更有過來人坦言，「我家前年裝修，家裡找了認識的，40萬弄的亂七八糟，廁所門跟房門開關都很像在拆房子，隔間板隙縫還會透光，油漆更不想說了」、「個人經驗，找長輩認識的都隨便做，也沒比較便宜，施工品質爛，還因為交情不能要求他」、「根據我的經驗，找親戚做工程，只會是災難的開始」。

爆廢公社

延伸閱讀

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

買預售屋才發現鄰居「龍蛇雜處」超複雜？ 網分析：住宅大樓逃不過

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

相關新聞

給親戚做工程報價竟比外面貴 過來人一面倒：自己人才會坑

一般人在買房之前，除了衡量房價和地點外，還會考慮到裝潢時的預算，就連要挑哪一家工程團隊來裝修，都必須仔細考量，以免當了冤大頭。對此，日前就有一名女網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文表示，最近因為買了新房，所以要開始做內部裝修，然而家中剛好有親戚在做相關行業，就決定給「自己人賺」，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓原PO無奈直呼「這樣做根本多花錢又傷身」。

租屋電錶一天狂跳七度 真相超傻眼：你的冷氣不是你的冷氣

炎炎夏日到了，開冷氣的電費也是一筆不小的開銷。就有一名網友在Dcard表示，她與朋友一起在外租屋，朋友的電錶總是跳很快，為了找出原因兩人進行實驗，最後找到的「罪魁禍首」讓兩人看傻了眼。

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

台灣素有「美食王國」的稱號，除了擁有特色的本土小吃外，各國料理也十分多元，對此有網友表示，公司位在內湖一帶，中午吃飯發現附近美食少之又少，這情況讓他相當傻眼，只好上網詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

逛夜市吃東西臨時想洗手卻沒得洗，該怎麼辦？一名女大生在網路論壇Dcard上自豪地po文表示，她和男友去逛夜市吃東西，結果手黏黏的想洗手，又找不到洗手間，看到隔壁沒開的店家有水龍頭，於是跑去直接用人家的水來洗。

賣家心好累！奧客殺價「60元含運費」還嗆：不必那麼酸吧

近年來網路交易平台崛起，許多人專職網路拍賣，或將二手用品出售，貼補家用，不過總是會遇到令人無言的賣家。有網友貼出五張網路賣家與買家溝通的對話紀錄，逗趣內容讓他直言「笑到差點死掉」。

跑外送定位竟是墳墓區 訂餐人搞烏龍嚇壞他

嚇死！一名外送員日前送餐時前往顧客地點，發現沒有顯示地點，僅有顯示定位，到達定位處後發現，該處沒有任何住家，跟著導航到了目的地後發現，定位處竟是墳墓區，讓他嚇得隔天早上立刻去廟裡拜拜。

北漂工作月存5000嘆太少 網友安慰：至少還能存

為求更多工作機會許多人會選擇北上就業，不過每月高額的生活開銷也讓人吃不消，有名網友表示自己的薪水扣除花費後只能月存5000元是不是存太少，引發網友議論。

好噁！客運後座突伸出一隻腳 她傻眼：此生第一次見過

不管搭乘任何交通工具，都應該保持大眾禮儀，不要隨意脫鞋或光腳，以免令他人感到不適。有網友近期發文，表示自己搭乘客運開心出遊，搭車期間突然看見一隻腳出現在座位手把上，仔細一看發現對方沒有穿鞋襪，還有嚴重的灰指甲，令她感到噁心不適，並直呼這是她此生第一次見過這樣的噁爛腳。

第一次到台北有什麼感覺？中南部人曝「3震撼點」：幻想破滅

台北市商業繁榮、交通方便，吸引不少外地人工作、求學、遷移，對此有網友表示「第一次到台北有什麼感覺」，問題一出立刻掀起討論，其中「台北車站複雜」、「市容老舊」、「台北人步調快」被最多人點名。

棒棒糖中心被掏空成「螞蟻窩」 爸嚇傻：兒子吃一半了

許多小朋友愛吃棒棒糖，父母也會買來當作獎勵，不過日前有名爸爸透露，自己到超商買了一支棒棒糖給兒子，小孩一路上開心地含在嘴裡，沒想到回家後竟發現中心已被掏空，而且裡面遭數不清的螞蟻佔據，畫面看來十分嚇人。

好市多箱裝奇異果驚見「塑膠膜」新包裝 網酸：「摸骨師」要沒工作了

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品經濟實惠、選擇多樣外，還會不定期推出許多限量商品，因此總吸引大批民眾搶購。對此，日前就有一名網友在臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中PO文提到，他近日到好市多購物時，發現奇異果禮盒換了新包裝，從原本的薄紙變成塑膠膜，讓他忍不住開玩笑直呼「專職做奇異果『摸骨師』的師父都沒工作了！」

他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因

台灣的超商店數眾多，在全世界密度僅次於韓國，隨處都可看到超商林立，讓許多外國旅客來台都大讚真的很方便，但有網友卻發文表示他身邊的日本友人對台灣超商有不好印象，只要一進到裡面就覺得很臭，讓他相當不解，只好上網詢問「日本人為何都覺得台灣超商很臭？」網友們看了紛紛留言，點出關鍵問題所在。

熱門新聞

女友出差包包驚見「透明指套」他臉綠了 網曝真實用途

台南人第一次到新竹有何感覺？ 網曝一差異「先自備糖」

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

全聯推「牙膏蛋糕」引衛福部留言 網憶童年：常偷吃牙膏

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。