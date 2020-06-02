給親戚做工程報價竟比外面貴 過來人一面倒：自己人才會坑

一般人在買房之前，除了衡量房價和地點外，還會考慮到裝潢時的預算，就連要挑哪一家工程團隊來裝修，都必須仔細考量，以免當了冤大頭。對此，日前就有一名女網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文表示，最近因為買了新房，所以要開始做內部裝修，然而家中剛好有親戚在做相關行業，就決定給「自己人賺」，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓原PO無奈直呼「這樣做根本多花錢又傷身」。

原PO在文中提到，由於最近新家要裝潢，剛好家裡親戚朋友有在做相關裝修的工程，加上爸媽也都認為「應該給自己人賺」，因此最後就將新家的裝修工程交給了親戚處理，但到了後期要報價後，親戚算的價位竟然沒有便宜多少，甚至比外面的還貴，這就讓原PO忍不住說道「做得好沒事，萬一做不好又很難跟親戚朋友在那邊吵，談到錢就傷感情，覺得根本是花錢又傷身」，於是就好奇詢問廣大網友「大家都會找認識的做工程嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「給自己人賺，肯定沒比較便宜，頂多售後服務，不好意思收費」、「當然是找外面，有意見問題可以直接提出要求，不用怕之間有什麼親朋好友關係」、「找不認識的，有問題就公事公辦」、「千萬不要找認識的人做，俗話說的好，自己人才會坑」、「真的不要找認識的，做得好沒事，做得差就鬧翻」、「從來不給認識的用，因為後續有問題，會不好意思請他處理，日後如因工程糾紛也破壞感情」。

更有過來人坦言，「我家前年裝修，家裡找了認識的，40萬弄的亂七八糟，廁所門跟房門開關都很像在拆房子，隔間板隙縫還會透光，油漆更不想說了」、「個人經驗，找長輩認識的都隨便做，也沒比較便宜，施工品質爛，還因為交情不能要求他」、「根據我的經驗，找親戚做工程，只會是災難的開始」。