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台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。圖／ingimage
網友好奇詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。圖／ingimage

台灣素有「美食王國」的稱號，除了擁有特色的本土小吃外，各國料理也十分多元，對此有網友表示，公司位在內湖一帶，中午吃飯發現附近美食少之又少，這情況讓他相當傻眼，只好上網詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。

原PO在PTT發文提及，自己到內湖靠近環東大道的某公司報到，中午時段發現內湖舊宗路附近沒有什麼餐廳，「連稍微遠一點的小市區也沒什麼吃的，勉強稱的上的只有附近賣場的美食街」，不過價格對社會新鮮人來說太貴，因此他好奇詢問「有人知道這裡的人都吃什麼維生嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「那一大塊真的沒什麼東西吃」、「舊宗路只有大賣場，沒有小店」、「認命吧！那邊真的100元內很難找到好吃的，我當時都去美食街，然後變月光族」、「那區真的沒什麼，好險我在瑞光跟港墘這邊」、「那邊跟新竹有得比」。

也有網友提供不同意見，「舊宗國宅那邊有比較便宜的東西」、「五棧小館，有夠好吃」、「最划算的應該是小七跟全家」、「美福牛肉麵」、「行愛路汎德大樓旁邊有賣便宜餐點」、「舊宗路上的麥當勞」。

小吃 PTT

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