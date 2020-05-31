聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北哪區有錢人最多？ 網狂推「1聖地」名車滿街跑
台北市因為物價、房價高經常被戲稱為「天龍國」，其中大直一帶食衣住行育樂完善，加上美麗華商圈規劃不錯，吸引不少政商名流買房定居，這讓一名網友好奇「大直是不是很多有錢人」，結果眾人答案一面倒，紛紛表示「超跑簡直是標配」。
原PO在PPT發文寫道，自己某天開車到大直送貨時，發現沿路出現多輛超跑，且附近有許多賣超跑的代理商，看到這畫面讓他不禁感嘆「這輩子可能連雙B都買不起」，同時好奇詢問「大直是不是有錢人聚集地啊？」
貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒錯！下一題」、「是，我同學家裡超有錢」、「班上住大直的的確都有錢人」、「是，去明水路逛一圈就知道」、「應該說有錢人喜歡搬去大直」、「超多的，很多大老闆都住大直，我認為那邊氣氛很不一樣，就像一個獨立的城市」、「一堆浮誇的豪宅」。
但也有人表示，「台北有很多有錢人群聚的地方，大直是那個其中之一」、「是有錢人喜歡住在一起，剛好在大直罷了」、「台北等於有錢人，大直剛好包含在其中」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言