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菜市場買5樣海鮮炸物一小盒開價400 網酸：當繳學費了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他在傳統市場裡的炸物攤買了5樣海鮮，沒想到結帳時的價格卻讓他傻眼。圖擷自爆怨公社
一名網友PO文提到，他在傳統市場裡的炸物攤買了5樣海鮮，沒想到結帳時的價格卻讓他傻眼。圖擷自爆怨公社

雖然現在生鮮超市一間間開，但是還是有不少人喜歡去傳統市場購物，在大部分人的印象中，傳統市場的物價應該會比超市還來得便宜，但事實上卻不一定如此。昨（24）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，他在傳統市場裡的炸物攤買了5樣海鮮，沒想到結帳時的價格卻讓他傻眼，甚至比連鎖炸物店賣的還要高出許多，讓大批網友紛紛直呼「當繳學費了」。

原PO在文中表示，自己很久沒逛菜市場了，便抽空到新北土城的某傳統市場逛逛，隨後看到一間炸物攤並詢問老闆價錢，對方說道「可以混搭，價錢一樣，自己夾」，於是原PO就夾了炸土魠魚、炸鰻魚、炸花枝、炸花枝卷和炸干貝這5種，結果秤重完老闆竟報價「424元」，還說算優惠價只收「400」就好，原PO當下聽了相當錯愕，但只能無奈的表示「好險錢有帶夠」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，部分網友認為價錢不合理，「自己回家炸都沒那麼貴」、「200就已經有點貴了，還不如買其他攤的海鮮吃好一點」、「這樣真的太坑，黃昏市場賣80」、「太貴，而且感覺那不是真正的土魠魚」、「這樣比胖老爹還貴欸」、「根本騙人，土托魚一看就是冷凍的」、「市場看到這種絕對不會買，因爲都很貴」、「這在基隆大概150不到，真的遇到黑心店家」。

不過也有內行網友分析，為何會那麼貴的原因，「其實菜市場的炸物本來就很貴」、「那盤土魠我目測7-8塊，少說也4兩（1斤16兩）所以本錢最少100，加上店家該賺的錢我算他150，那個紅糟鰻若是真的鰻魚，那幾塊保守估計也要100」、「通常在菜市場，遇到賣炸土魠魚、鰻魚、干貝的，我直接略過，因為那真的價值不菲，他們賣那種價位，等於是賠錢了，所以很多老闆都會賣滿貴的」。

傳統市場 海鮮 爆怨公社 新北

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