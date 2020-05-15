平日晚上開車到好市多購物 進到停車場後景象讓他超驚訝

知名美式大賣場好市多去年（2019）開始實施停車要收費制度，中和店、汐止店紛紛跟進，而這項措施大大解決了民眾占用停車位的亂象，其他消費者得知後大力讚賞，認為停車方便多了，購物結帳也快速許多。一名網友開車進到高雄一間好市多，發現停車場裡頭空蕩蕩的，讓他開心的大讚賣場這項收費措施做得好。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書貼出照片，他星期一（11日）晚上8點多開車到高雄的好市多大順店消費，進到停車場後讓他嚇了一跳，因為停車場裡頭空蕩蕩，從照片裡也只看到一輛車，不知情的人還以為是賣場打烊了，人走光了才沒有車，但原PO進去賣場的時間不算太晚，一般來說都還算是人潮鼎沸的時刻，但好市多裡頭沒有車停放還真是罕見，這讓原PO相當開心，因為不用花時間找停車位，也讓他在臉書上稱讚「實施停車收費制度後停車真暢快！」

照片一出引來網友不同意見，多數人贊同這項措施，「就知道平時有多少貪方便跟不用錢的路人停車了」、「使用者付費，正確決策」、「早該這麼做，一堆貪小便宜的人佔用，且消費可以抵用停車費，沒有影響會員權益」、「有時看到有人兩手空空的開車離開停車場，相信是濫用停車場，這樣對真正的消費者不公平，建議實施抵銷制」；不過也有網友認為不合理，「沒買東西的會員是有錯還是怎樣？」、「都已經收會員費了，還停車收費」、「當初Costco沒把車流估算好所以停車位蓋不夠，反而要消費者負擔」。

雖然多數人贊同好市多收取停車費，但目前並非所有分店都有實施，「南崁店希望也能跟進啊」、「新竹好市多什麼時候也會有？」、「台中何時跟進？」、「全台都要跟進吧！」、「內湖店其實是最應該實施停車收費制度的，一大早去車子就大排長龍，這幾個星期改去汐止」、「內湖才應該收」。