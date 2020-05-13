主婦買巴掌大活跳泰國蝦 料理完「縮成3公分」神人曝：精盡蝦亡

愛吃蝦的人都懂，想吃好吃的蝦就要買「活跳跳」那種，才會鮮美彈牙。不過有網友抱怨在市場買的泰國蝦，回家料理後卻從20公分縮水成3公分，讓她覺得根本遇上詐騙集團！

一位網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨「以為買到寶卻遇上詐騙」，她在黃昏市場看到有攤販在賣「比手掌還大」的活體泰國蝦，立刻興奮的買幾隻回家加菜，沒想到料理後把殼剝開，才發現蝦肉只有短短一截，尾部全空，讓她心碎直呼「根本就是詐騙集團來著」！

網友抱怨買泰國蝦料理，卻從20公分縮成3公分。 圖／翻攝自爆怨公社

同時她也貼出照片，證明她拔出蝦頭就帶出短短一小截蝦身，巨大差異讓網友集體爆笑：「外強中乾」、「那是駕駛艙吧」、「很抱歉我是真心為您感到憤怒，但不小心笑了」、「還真的是『蝦小』」、「做工真精細，光這個工錢就比買大蝦子貴了吧」。還有人懷疑她是不是煮太久導致蝦子縮水，不過原PO也回應，她買了10隻蝦，只有1隻縮水。

眾人也相當不解，買新鮮活蝦為何會出現這種「縮成蝦仁」的狀況？專業網友便留言解惑，表示這隻蝦應該是「種蝦」。「這是買到俗稱的瘦公仔，瘦公仔原本已經長到很大，可是交配精盡蝦亡後，蝦不會再長而是縮小，但殼不會變，然後在煮的過程會再縮水一點，就變醬了」、「專門整天在打炮的種蝦，機率不高，只有大公蝦會有，沒有肉，很大隻，身體不好，容易死」、「塭邊術語叫騷公」。