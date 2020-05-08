肉燥飯被加菜「多一份主食」 網友驚呼：鱷魚肉燥飯 超賺！

不少人在外面買食物、飲料都遇過被「加料」的情況，比較常見的是蝸牛、菜蟲和蟑螂，但似乎都沒有這位網友遇到的「料」來得驚悚。有名網友在「爆廢公社」po出一張肉燥飯的照片，裡面藏了一隻像小魚乾的物體，仔細觀察發現真相後，讓原po驚呼「多一份主食」。

一名網友在「爆廢公社」po出一張照片，寫道「肉燥飯真好吃……」，乍看之下，以為他的肉燥飯中多了一隻小魚乾，仔細觀察後卻發現竟然是一隻「壁虎」。原po還幽默表示，「多一份主食」。

見此，網友紛紛發揮幽默感回覆，「你點的是鱷魚肉燥飯啦！」、「古早味作法必加木守宮 」、「 恐龍肉」、「小壁虎：救我……」、「壁虎用生命推薦的滷肉飯」。

也有網友表示壁虎是藥材，原po賺到了，「這很補的，你知道他算食材嗎哈哈」、「高檔中藥，賺到了」、「這隻很補的，老闆沒多收錢吧？」、「人帥真好，買個滷肉飯都能加菜」。還有網友中肯表示，「估計你這輩子吃肉燥飯都會想到這隻」。